ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo 2da edición
ABC Cardinal AM de 19:00 a 19:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 18:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 19:00:00 a 19:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
30º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 19:10

Cristiano Ronaldo Júnior, convocado para la selección sub-17 de Portugal

Imagen sin descripción

Lisboa, 2 nov (EFE).- Cristiano Ronaldo Júnior, el hijo mayor de Cristiano Ronaldo, figura entre los convocados de la selección sub-17 de Portugal para los próximos partidos de clasificación para el Campeonato de Europa del año que viene, según ha anunciado este lunes la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores para los partidos en casa contra Andorra (11 de noviembre), Bulgaria (14) y Serbia (17).

El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.

Será la primera vez que juegue con la selección sub-17 de Portugal, tras sus exitosas etapas en la sub-15 -con la que marcó un doblete en la final de un torneo que ganó su equipo- y en la sub-16, donde se alzó con otras dos competiciones y anotó tres goles en nueve partidos.

Mientras Cristiano Júnior representará a la sub-17, Portugal queda pendiente de saber si Cristiano Ronaldo estará incluido en la próxima convocatoria de la absoluta, que se anunciará el próximo viernes.

Cristiano, de 41 años, abandonó repentinamente la última concentración por desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, y fue sancionado con 30 días de suspensión -ya cumplidos- y una multa de 255 euros.

Según avanzó el jugador en un comunicado, el motivo del desencuentro fue que Jesus lo había hecho calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.

Lo
más leído
del día

01
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar