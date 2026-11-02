Cristiano Ronaldo Júnior, convocado para la selección sub-17 de Portugal

'Cristianinho', como se le conoce en Portugal, forma parte de la convocatoria de 23 jugadores para los partidos en casa contra Andorra (11 de noviembre), Bulgaria (14) y Serbia (17).

El primogénito de Cristiano tiene 16 años, juega de extremo y milita en las categorías inferiores del actual club de su padre, el Al Nassr saudí.

Será la primera vez que juegue con la selección sub-17 de Portugal, tras sus exitosas etapas en la sub-15 -con la que marcó un doblete en la final de un torneo que ganó su equipo- y en la sub-16, donde se alzó con otras dos competiciones y anotó tres goles en nueve partidos.

Mientras Cristiano Júnior representará a la sub-17, Portugal queda pendiente de saber si Cristiano Ronaldo estará incluido en la próxima convocatoria de la absoluta, que se anunciará el próximo viernes.

Cristiano, de 41 años, abandonó repentinamente la última concentración por desacuerdos con el seleccionador, Jorge Jesus, y fue sancionado con 30 días de suspensión -ya cumplidos- y una multa de 255 euros.

Según avanzó el jugador en un comunicado, el motivo del desencuentro fue que Jesus lo había hecho calentar durante media hora y luego no sacarlo al campo.