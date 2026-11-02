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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 09:15

Del golazo de Saúl al 1-1 de la pandemia, el Atlético nunca cayó en casa con el Bayern

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Madrid, 2 nov (EFE).- Desde hace 30 años, aún con Diego Simeone como centrocampista, ahora entrenador, el Atlético de Madrid no pierde en su campo con un rival alemán, ni siquiera con el Bayern Múnich, que jamás ha ganado al equipo rojiblanco en casa, ni en sus dos visitas al desaparecido Vicente Calderón, con sendas derrotas, ni en la única al actual Metropolitano, con un empate a uno.

Por EFE
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Aquella última derrota, en la fase de grupos de la máxima competición continental, fue contra el Borussia Dortmund, por 0-1, el 16 de octubre de 1996, con el gol ganador de Stefan Reuter. Era el curso después del histórico 'Doblete' del Atlético de Madrid, con Radomir Antic al frente del equipo rojiblanco, que llegó a cuartos de la Champions.

También han vencido en terreno del Atlético otros dos clubes alemanes, pero en la década de los 70. Uno fue el Eintracht Francfort, en 1975, por 1-2. Otro, el Dínamo Dresde, en 1979, por 1-2 también.

No ha ganado nadie más al conjunto madrileño en su estadio desde Alemania, con un total de 27 partidos. Tampoco lo ha hecho el Bayern.

El equipo más poderoso de todos de ese país empató en su única aparición en el Metropolitano. Fue el 1 de diciembre de 2020, en la pandemia por la Covid-19, sin público en las gradas del estadio del Atlético de Madrid.

Joao Félix adelantó al conjunto de Diego Simeone y Thomas Múller empató para el Bayern. Era un duelo de fase de grupos de la Liga de Camoeones, con más necesidades locales que visitantes (1-1).

Los otros dos Atlético-Bayern fueron en el Vicente Calderón, también en la Liga de Campeones. Los dos los ganó el equipo rojiblanco por 1-0.

El 20 de mayo de 2016, en las semifinales de la competición, un golazo de Saúl Ñíguez, que regateó rivales y rivales hasta que batió a Manuel Neuer, marcó la diferencia. En la vuelta, aquel gol agrandó su valor con el pase a la final, pese a la derrota por 2-1 en Múnich.

Al siguiente curso, ambos volvieron a encontrarse, entonces en la fase de grupos. Ganó de nuevo el Atlético por 1-0. El gol fue entonces de Yannick Carrasco.

De aquellas dos victorias a ahora, aún persisten dos jugadores en el equipo: Jan Oblak y Koke Resurrección, tan vigentes como los precedentes que avalan al conjunto rojiblanco.

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