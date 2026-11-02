El Alavés inicia su periplo copero con la necesidad de ganar y recuperar autoestima

Tras la suspensión de la jornada por el accidente ferroviario de Urda (Toledo), guipuzcoanos y alaveses se verán las caras en el campo de Txerloia con unos 1.500 espectadores, donde el Alavés jugó hace 36 años.

Los vitorianos estuvieron muy cerca de alcanzar las semifinales la temporada pasada, pero fueron apeados por la Real Sociedad, a la postre campeón, en un partido en Mendizorroza que acabó con un 2-3.

El técnico madrileño, Quique Sánchez Flores, no dejará a ningún jugador en Vitoria, pero rotará su equipo con los menos habituales después de 6-1 ante el FC Barcelona que quieren olvidar cuanto antes.

Todo apunta a rotaciones en el conjunto albiazul, desde la portería, donde entrará Adrián Rodríguez, hasta la delantera donde jugarán Aitor Mañas y Mariano Díaz, presumiblemente.

La historia entre el Deportivo Alavés y el Anaitasuna comenzó en la temporada 1986-87.

En total se han medido en ocho ocasiones con cuatro victorias de los babazorros, tres empates y un triunfo azkoitiarra por 3-1 en 1987.

El Deportivo Alavés empieza este martes su ambiciosa participación en la Copa del Rey ante un ilusionado Anaitasuna de Azkoitia (Gipuzkoa) que recibirá al conjunto blanquiazul en el campo de Txerloia, con capacidad para unos 1.500 espectadores.

Por su parte, Anaitasuna ya sabe lo que es medirse a un rival de la máxima categoría en el torneo copero. Hace seis temporadas, el cuadro azkoitiarra plantó cara a un Getafe que solo pudo llevarse el triunfo en el tiempo añadido gracias a un penalti convertido por Ángel Rodríguez en el minuto 94 (1-2).

En esta edición, los de Loren Barbado accedieron a la primera eliminatoria tras superar de forma contundente en la fase previa al Tedeón riojano con un global de 10-2.

Actualmente, Anaitasuna milita en la División de Honor de Gipuzkoa, un escalón por debajo de la Tercera Federación, y ocupa la segunda posición tras encadenar siete victorias consecutivas, cinco de ellas en campeonato doméstico.

Debido a la ronda previa de Copa que tuvo que disputar, el conjunto azkoitiarra cuenta con un encuentro menos que el Zarautz, rival por el ascenso directo y el liderato.

Anaitasuna: Sudupe; Larramandi, Aramendi, Unai Pérez, Errazu; Guembe, Garmendia, Carlos Juaristi; Pastrian, Luis Juraisti, Hazim.

Alavés: Adrián; Hugo Novoa, Xanet, Valentini, Yusi; Guevara, Protesoni, Miguel Rodríguez, Denis; Mañas y Mariano.