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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 08:10

El Atlético se entrena con Koke y sin ‘Cuti’ Romero ni Cardoso

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Majadahonda (Madrid), 2 nov (EFE).- La plantilla del Atlético de Madrid ultimó este lunes su preparación para el partido de este martes en la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich con Koke Resurrección, listo para el duelo, y sin Cristian ‘Cuti’ Romero, en duda, ni Johnny Cardoso, probable baja para el compromiso del Metropolitano.

Por EFE
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Mientras el capitán apuró su puesta a punto, ya restablecido de una lesión muscular que lo ha apartado de los últimos cinco encuentros del equipo rojiblanco, el central argentino no se ha ejercitado ninguno de los dos últimos días sobre el césped tras volver a la convocatoria ante el Levante, sin jugar ningún minuto aún después de una distensión muscular.

También estuvo al margen Johnny Cardoso, dentro del proceso de recuperación de una lesión muscular de bajo grado, del que ya está en el tramo final, aunque no parece que vaya a llegar a tiempo al encuentro de este martes. Sí debería estar listo para el partido del domingo ante el Barcelona, tras ser baja en tres de los últimos cuatro duelos, el primero por una indisposición.

Igualmente, es baja Morten Hjulmand, que cumplirá un encuentro de sanción por su expulsión frente el Stuttgart.

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