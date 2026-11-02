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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 08:50

El brasileño Lucas Piccinato, nuevo entrenador del Valencia Femenino hasta 2028

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Paterna (Valencia), 2 nov (EFE).- El Valencia Femenino ha llegado a un acuerdo con el técnico brasileño Lucas Piccinato hasta el 30 de junio de 2028 y llegará a la ciudad este viernes para dirigir al primer equipo, que logró este fin de semana sumar sus primeros tres puntos de la temporada y es colista de la Liga F.

Por EFE
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Piccinato, nacido en São Paulo (Brasil, 1990), llega a la entidad avalado por Pitchwise Holdings, ya que, según ha podido saber EFE, ha tenido un papel muy importante en su contratación después de que hace una semana se anunciara la venta del 42 % de las acciones de Peter Lim a este grupo de inversores fundamentalmente estadounidenses.

El técnico, que cuenta con una dilatada experiencia en el fútbol femenino brasileño de primer nivel, fue entrenador del Centro Olímpico (2017-2018) y del São Paulo (2019-2022), ganando con este el Campeonato Brasileño Serie A2 y alcanzando la final del Campeonato Paulista.

Posteriormente, asumió el cargo de primer entrenador del Internacional (2023); y fue con el Corinthians (2024 - febrero 2026) donde llevó al primer equipo femenino a ganar dos títulos consecutivos del Campeonato Brasileño Serie A1 (2024 y 2025) y la Copa Libertadores (2024 y 2025), además de la Supercopa de Brasil en 2024.

“Desde el Valencia Femenino estamos convencidos de que con la llegada de Lucas Piccinato, que estará en Valencia este próximo viernes, comienza una importante etapa para el club en la máxima categoría del fútbol femenino en España”, destacó la entidad en el comunicado, en el que también resaltó la “capacidad de liderazgo y gen competitivo” del técnico.

El anuncio de Piccinato también se produce después de que la exfutbolista de la NWSL, la liga profesional estadounidense, Brooke Elby, presenciara este sábado desde el palco del estadio Antonio Puchades de la Ciudad Deportiva de Paterna el encuentro entre el Valencia y el Eibar en representación de Pitchwise Holdings.

El domingo también presenció el partido del Valencia Femenino B y esta misma mañana ha estado presente en el entrenamiento del primer equipo femenino.

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