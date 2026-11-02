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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 13:10

El Everton mantiene el castigo a Grealish

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Londres, 2 nov (EFE).- El Everton ha mantenido el castigo a Jack Grealish por romper el código disciplinario del club y el futbolista cedido por el Manchester City no participará este lunes en el duelo contra el Newcastle United de la Premier League.

Por EFE
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Grealish, de 31 años, se perdió el partido de la semana pasada correspondiente a la Copa de la Liga contra precisamente también el Newcastle.

Pese a que no se desvelaron de forma oficial los motivos del castigo, la prensa británica explicó que se debió a que se ausentó de un entrenamiento.

La prensa sensacionalista inglesa ha incidido en el tema y destapó que Grealish estuvo de fiesta durante dos días y que eso produjo su ausencia del entrenamiento del Everton.

Grealish ya pasó la temporada pasada cedido en el Everton, con un buen rendimiento hasta que se lesionó en enero, tuvo que pasar por el quirófano y se perdió el resto del curso. Al no tener hueco en el City, donde le resta un año de contrato, el futbolista volvió a préstamos a los 'Toffees', pero de momento solo ha participado en tres partidos.

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