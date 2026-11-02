ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
20º
Ahora
ver más
20º
Ahora
HOY
Min
20º
Máx
26º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 12:45

El exseleccionador ruso Cherchésov deja el Akhmat de Grozni

Imagen sin descripción

Moscú, 2 nov (EFE).- El exseleccionador ruso Stanislav Cherchésov, entrenador del Akhmat, abandona el club ruso tras perder este un partido contra el Dinamo, actual líder de la liga rusa, anunció el propio equipo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"El club de fútbol Akhmat y su entrenador, Stanislav Cherchésov, han llegado a un acuerdo mutuo para rescindir su contrato laboral", señala el comunicado oficial.

La nota indica que Cherchésov, quien asumió las riendas del club en el verano de 2025, ya se despidió del equipo.

"El entrenador y los jugadores se agradecieron mutuamente el trabajo conjunto y se desearon mucha suerte", añade.

El Akhmat aseguró que anunciará más adelante el nombre de su nuevo entrenador.

La noticia se produce después de que el Akhmat perdiera el sábado ante el Dinamo de Moscú, líder de la liga rusa y antes de que se enfrente el próxima fin de semana a Ródina (Moscú), que lleva tres partidos sin perder.

Cherchésov, de 63 años, ha entrenado a lo largo de su carrera al Spartak, Dinamo y Amkar, además de al Legia Varsovia y al Ferencvaros húngaro.

Como seleccionador ruso, logró su mayor éxito al alcanzar los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018, a los que llegó tras dejar en la cuneta a España en la tanda de penaltis.

Fue destituido en 2021 después de que Rusia fuera eliminada en la primera fase tras quedar última en el Grupo B detrás de Bélgica, Dinamarca y Finlandia.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más

Te puede interesar