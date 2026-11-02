El exseleccionador ruso Cherchésov deja el Akhmat de Grozni

"El club de fútbol Akhmat y su entrenador, Stanislav Cherchésov, han llegado a un acuerdo mutuo para rescindir su contrato laboral", señala el comunicado oficial.

La nota indica que Cherchésov, quien asumió las riendas del club en el verano de 2025, ya se despidió del equipo.

"El entrenador y los jugadores se agradecieron mutuamente el trabajo conjunto y se desearon mucha suerte", añade.

El Akhmat aseguró que anunciará más adelante el nombre de su nuevo entrenador.

La noticia se produce después de que el Akhmat perdiera el sábado ante el Dinamo de Moscú, líder de la liga rusa y antes de que se enfrente el próxima fin de semana a Ródina (Moscú), que lleva tres partidos sin perder.

Cherchésov, de 63 años, ha entrenado a lo largo de su carrera al Spartak, Dinamo y Amkar, además de al Legia Varsovia y al Ferencvaros húngaro.

Como seleccionador ruso, logró su mayor éxito al alcanzar los cuartos de final en el Mundial de Rusia 2018, a los que llegó tras dejar en la cuneta a España en la tanda de penaltis.

Fue destituido en 2021 después de que Rusia fuera eliminada en la primera fase tras quedar última en el Grupo B detrás de Bélgica, Dinamarca y Finlandia.