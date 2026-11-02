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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 07:10

El Real Madrid vuelve a sumar seis victorias consecutivas un año después

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Madrid, 2 nov (EFE).- Ante el Racing de Santander, el Real Madrid sumó su sexta victoria consecutiva, una racha que no conseguía en partidos oficiales desde hace justo un año, tras vencer a Kairat Almaty, Villarreal, Getafe, Juventus, Barcelona y Valencia, y que entonces se truncó en la Liga de Campeones contra el Liverpool.

Por EFE
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La secuencia actual de los de Jose Mourinho comenzó justo después del parón de selecciones. El Real Madrid se fue a la ventana FIFA con dos derrotas en el primer tramo de la temporada, la última de ellas en el último partido antes del parón, en el Metropolitano, contra el Atlético de Madrid.

A la vuelta de los encuentros internacionales, el conjunto merengue empezó el siguiente tramo del curso recibiendo al Villarreal en el Santiago Bernabéu. El cruce se saldó con una victoria por la mínima con un gol de Yan Diomande y una tarjeta roja y cuatro partidos de sanción para Vinícius.

Desde entonces, el Madrid ha acumulado seis triunfos consecutivos, además del Villarreal (1-0), ante Roma (3-4), Sevilla (4-1), Leipzig (4-1), Barcelona (1-2) y Racing (0-3). El siguiente reto para los de Mourinho son dos encuentros en cuatro días: sendas visitas al AEK de Atenas el miércoles y al Valencia el sábado, antes de un nuevo parón de selecciones.

Hace justo un año, el 1 de noviembre de 2025, el Real Madrid, entonces entrenado por Xabi Alonso, sumó también su sexta victoria consecutiva, ganando todos los encuentros desde el 30 de septiembre de ese mismo año.

El equipo blanco goleó al Kairat Almaty (0-5), se impuso en casa al Villarreal (3-1), ganó por la mínima en la visita al Getafe (0-1) y en el Bernabéu a la Juventus (1-0), superó al Barcelona en el 'Clásico' (2-1) y remató con una nueva goleada, en este caso frente al Valencia (4-0).

Entonces, el Real Madrid era líder de LaLiga EA Sports, con cinco puntos de ventaja sobre el Barcelona, y colideraba en la Liga de Campeones, con pleno de puntos, empatado en la primera posición con PSG, Bayern, Inter y Arsenal.

Sin embargo, todo cambió en el mes siguiente. Entre el 4 de noviembre y el 10 de diciembre, el Madrid disputó ocho partidos, con un balance de dos victorias, tres empates y tres derrotas. Solo ganó al Olympiacos en Grecia y al Athletic Club en Bilbao.

Sumó un punto frente al Rayo Vallecano, el Elche y el Girona, y sucumbió ante el Liverpool, el Celta de Vigo y el Manchester City. El 11 de diciembre, los de Xabi Alonso estaban cuatro puntos por detrás del Barcelona en LaLiga y eran séptimos en la máxima competición europea.

Antes de eso, en el arranque de la 2025/2026, el Madrid había enlazado siete triunfos consecutivos, racha truncada en el derbi contra el Atlético de Madrid. Una historia que debe servir al equipo de Jose Mourinho como advertencia para no echar a perder en las próximas semanas el trabajo de las anteriores.

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