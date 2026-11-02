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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 10:25

El Villarreal, obligado a mejorar como local para poder plantar cara al líder, PSG

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Vila-real (Castellón)/París, 2 nov (EFE).- El Villarreal recibe la visita del París Saint Germain, en la cuarta jornada de la Liga de Campeones, con la obligación de mejorar sus prestaciones como local si quiere poder plantar cara al actual líder de la clasificación y bicampeón del torneo, cuyo saldo en tres partidos es de catorce goles a favor y cinco en contra.

Por EFE
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El conjunto castellonense solo ha logrado una victoria en la Liga de Campeones y fue en su único partido como local, en el que derrotó por 3-1 al Nápoles, aunque en la competición doméstica es donde ha mostrado su fragilidad en La Cerámica, donde solo ha sido capaz de ganar uno de los cuatro encuentros que ha disputado.

Íñigo Pérez deberá afrontar este compromiso ante el PSG con las bajas de cuatro jugadores que tienen problemas musculares, como son los casos del defensa argentino Juan Foyth, el centrocampista Alassane Diatta, el extremo internacional marroquí Ilias Akhomach y el delantero Gerard Moreno.

Por contra, ha recuperado al centrocampista internacional canadiense Nathan Saliba, que ya se ha ejercitado junto al resto de sus compañeros y se espera pueda estar ya en la lista de convocados.

Enfrente está el PSG de Luis Enrique, que ha alcanzado en esta campaña la madurez de su juego antes de lo habitual y viaja a Villarreal en busca de sumar su décimo triunfo consecutivo, el cuarto en la máxima competición continental, donde lidera la tabla con un pleno, catorce goles a favor y cinco en contra.

Los campeones de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones no conocen la derrota en Europa desde el 20 de enero de 2026, cuando cayeron en Lisboa ante el Sporting y, desde entonces, encadenan diez triunfos y tres empates.

Unos números que definen bien la supremacía que viene marcando el conjunto francés, que se presenta en Villarreal mermado por las bajas en el sector ofensivo, sobre todo dos, la del francés Ousmane Dembélé y la del georgiano Khvicha Kvaratskhelia, ambos por lesión.

La ausencia del primero, que no acaba de solventar sus problemas físicos, dará oportunidad al español Ferran Torres, que tras un inicio de temporada brillante con su nuevo equipo, siete goles en ocho partidos, ha entrado en un periodo de sequía y no marca desde el pasado día 20.

La del georgiano, hombre clave en la consecución de la pasada Liga de Campeones, genera más dudas. Luis Enrique puede optar por alinear al francés Maghnes Akliouche o al belga Mika Godts, lo que desplazaría a Desiré Doué al extremo derecho.

Para solventar la baja de Nuno Mendes en el lateral zurdo, todo apunta a que será de nuevo Lucas Hernandez el elegido, como ya sucedió contra el Barcelona. En la zaga, la ausencia del también lesionado Marquinhos será suplida por el ucraniano Illia Zabarnyi.

El equipo de Luis Enrique afronta el duelo, además, con un punto de frescura, puesto que el técnico español dio reposo en el último partido liguero a algunos de sus titulares, como Doué, Vitinha, Fabián Ruiz, Joao Neves o Pacho, lo que no les impidió golear al Le Havre (1-5).

Villarreal: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesaña, Pape Gueye, Nicolás Pepe, Moleiro. Buchanan y Mikautadze.

PSG: Safonov; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Lucas Hernandez; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Akliouche o Godts, Ferrán Torres, Doué.

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