Emery: “El Barcelona es favorito para ganar esta competición”

“El Barcelona es favorito para ganar esta competición. Es uno de los cinco equipos con más opciones de ganar la competición”, afirmó el técnico español en la rueda de prensa previa al partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones que se disputará en el Spotify Camp Nou.

A lo largo de la comparecencia, Emery no escatimó elogios al conjunto azulgrana, que combina “jóvenes talentos” con “futbolistas con personalidad” como Rodrigo Hernández ‘Rodri’ y Raphael Dias ‘Raphinha’.

“Nosotros tenemos que encontrar nuestra personalidad, nuestro plan de juego, explotando al máximo el colectivo y lo individual. El Barça nos va a exigir”, analizó.

Emery prevé un partido diferente a los encuentros que el Barça perdió ante el París Saint-Germain, en la ‘Champions’, y el Real Madrid, en LaLiga EA Sports.

Sobre esos encuentros, el técnico vasco opinó que “a nivel táctico el PSG te demanda un partido de tú a tú” y que, en ese caso, se decidió a favor del equipo francés por detalles, mientras que sobre el clásico señaló que “fue un partido diferente”.

“Mañana nos enfrentamos a uno de los favoritos. Es un gran reto para nosotros, es el partido más difícil al que nos enfrentaremos”, insistió.

Emery, que ha encajado 21 derrotas en los 30 partidos que ha disputado contra el Barcelona, fue preguntado por la goleada que encajó (6-1) en la temporada 2016-17 cuando entrenaba al PSG y con la que el equipo azulgrana remontó un 4-0 en contra del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El ahora técnico del Aston Villa señaló que el VAR, que no se instauró hasta el año 2019 en la competición continental, “hubiera sido necesario en ese momento”.

“He aprendido a lo largo de mi carrera. Empecé a entrenar hace 22 años y he aprendido en todas las competiciones. En ese partido, aprendí en lo deportivo y en lo no deportivo”, recordó.

Por su parte, el centrocampista John McGinn afronta el duelo de este martes como una “experiencia de aprendizaje” ante un rival que cuenta con jugadores de “primera clase mundial”. Sin embargo, subrayó que “solo” disfrutarán de la experiencia si ganan los tres puntos.

“En el Barça, todos los jugadores trabajan para el equipo. Juegan más unidos que hace unos años”, recalcó McGinn, quien recordó que esta será la segunda vez que visita el Spotify Camp Nou.

La primera vez que pisó el estadio azulgrana, dijo, fue a principios de la primera década de este siglo, cuando se encontraba veraneando en Salou (Tarragona) y viajó a Barcelona para ver en directo la presentación del portugués Ricardo Quaresma como jugador azulgrana.