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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 10:55

España viaja ya a Brasil para disputar la Finalissima

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Redacción deportes, 2 nov (EFE).- La selección española absoluta de fútbol sala ya viaja hacia Brasil para disputar la Finalissima, el segundo título oficial de 2026.

Por EFE
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El combinado dirigido por Jesús Velasco se concentró ayer domingo en Madrid y emprendió este lunes el desplazamiento hasta Río de Janeiro, donde tiene previsto llegar durante la tarde.

La expedición realizará su primer entrenamiento sobre la pista el martes, jornada en la que completará una doble sesión de trabajo.

España dispondrá de cuatro sesiones para preparar su estreno en el torneo, previsto para el viernes a las 22:30 horas CET (21:30 GMT) frente a Portugal. El encuentro supondrá la reedición de la última final del Campeonato de Europa, en la que ambos combinados se disputaron el título continental.

La convocatoria de Jesús Velasco está integrada por los porteros Dídac Plana (Barça) y Jesús Herrero (Inter JP Financial); los cierres Antonio Pérez (Barça), Raya (Inter JP Financial) y Rivera (ElPozo Murcia); el ala-cierre Ricardo Mayor (ElPozo Murcia); los alas Cecilio (Inter JP Financial), Novoa (O Parrulo), Pablo Muñoz (Peñíscola), Gon Castejón (Jimbee Cartagena) y Rivillos (Inter JP Financial), además de los ala-pívots Adolfo y Sergio González, ambos del Barça.

La Finalissima reunirá en Brasil a cuatro de las principales selecciones del panorama internacional: España, Portugal, Argentina y el combinado anfitrión. El equipo español afrontará así una nueva cita de máximo nivel con el objetivo de conquistar su segundo título oficial del año.

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