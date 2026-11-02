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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 08:05

Flick no recupera efectivos para recibir al Aston Villa

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Sant Joan Despí (Barcelona), 2 nov (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no recupera efectivos y afrontará con seis bajas el partido de la Liga de Campeones de este martes contra el Aston Villa inglés en el Spotify Camp Nou.

Por EFE
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El conjunto azulgrana no podrá contar en defensa con Andreas Christensen, Eric Garcia, Xavi Espart y Jules Kounde, ni con Dani Olmo y Roony Bardghji en la parcela ofensiva, todos ellos lesionados.

El técnico alemán, que ha completado la sesión con jugadores de la cantera, dará más detalles sobre el estado de la plantilla tras el entrenamiento matinal en la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Flick comparecerá en rueda de prensa a partir de las 12:00 horas (GMT) junto al delantero inglés Anthony Gordon.

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