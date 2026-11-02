ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
Cardinal Deportivo
ABC TV de 11:30:00 a 11:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
27º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 10:25

Flick, sobre las lesiones: "No es fácil de gestionar, pero veo al equipo convencido"

Imagen sin descripción

Sant Joan Despí (Barcelona), 2 nov (EFE).- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este lunes en la previa del partido de la cuarta jornada de la Liga de Campeones contra el Aston Villa, que "no es fácil gestionar" las cuatro bajas del equipo en defensa -seis en total-, pero ha remarcado que ve a sus jugadores "convencidos".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Tenemos cuatro defensas fuera, jugadores de calidad, y no es fácil de gestionar. Cuando ves las lesiones que tenemos, te tienes que centrar en esto (sobrevivir). En el último partido estuvimos muy centrados desde el inicio hasta el final. Vi al equipo con confianza, convencido de lo que quería hacer. Están haciendo un buen trabajo", ha afirmado.

Flick ha elogiado "la unidad" del vestuario y la ha ejemplificado con la predisposición de los centrocampistas Frenkie de Jong y Brian Fariñas para jugar en defensa por el bien del colectivo.

"Tras el parón esperemos que todos los lesionados vuelvan (excepto Roony Bardghji), también Dani Olmo. A Espart quizás lo veamos en el primer partido del próximo año, pero el resto estará de vuelta y será una situación diferente", ha explicado el técnico, que ha evitado responder si el defensa Andreas Christensen estará recuperado para jugar este fin de semana.

Flick ha respondido que el joven Fariñas, que debutó el sábado en LaLiga, es "una opción" para repetir titularidad tras hacerlo "bien" frente al Alavés como lateral derecho y ha destacado que tiene "una buena conexión" con Lamine Yamal, aunque también ha valorado que Gerard Martín puede actuar tanto de central como en la banda.

Flick se ha extendido en la situación del lateral Alejandro Balde: "Cuando no juegas, a menudo te falta confianza, es normal. Balde lo hace bien en cada entrenamiento. Es una buena opción, pero Cancelo también está a buen nivel. Balde es un buen chico, un fantástico jugador y le intentaremos ayudar a recuperar la confianza".

Asimismo, el preparador de Heidelberg ha elogiado a su homólogo del Aston Villa, el vasco Unai Emery, al que ha definido como "uno de los mejores entrenadores de Europa" y un técnico "muy exitoso".

"El Aston Villa tiene una idea clara de cómo jugar en ataque y en defensa. Es un equipo bien estructurado, con distintos registros en ataque, y cuentan con Jackson, que está a un nivel increíble. Será un partido duro ante un rival que tiene calidad", ha añadido.

Sobre el momento de su equipo, Flick ha opinado que, pese a perder en ambos partidos, "el resultado pudo ser diferente" ante el PSG y el Real Madrid, y ha recordado que el Barça ha ganado los demás partidos del curso.

"A este nivel, todo puede pasar. Estos partidos son especiales, pero todavía tenemos confianza. Confío en mi equipo, lo demostramos el sábado. Queremos alcanzar los primeros puestos de la tabla, es el objetivo", ha concluido.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar