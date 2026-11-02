Flick, sobre las lesiones: "No es fácil de gestionar, pero veo al equipo convencido"

"Tenemos cuatro defensas fuera, jugadores de calidad, y no es fácil de gestionar. Cuando ves las lesiones que tenemos, te tienes que centrar en esto (sobrevivir). En el último partido estuvimos muy centrados desde el inicio hasta el final. Vi al equipo con confianza, convencido de lo que quería hacer. Están haciendo un buen trabajo", ha afirmado.

Flick ha elogiado "la unidad" del vestuario y la ha ejemplificado con la predisposición de los centrocampistas Frenkie de Jong y Brian Fariñas para jugar en defensa por el bien del colectivo.

"Tras el parón esperemos que todos los lesionados vuelvan (excepto Roony Bardghji), también Dani Olmo. A Espart quizás lo veamos en el primer partido del próximo año, pero el resto estará de vuelta y será una situación diferente", ha explicado el técnico, que ha evitado responder si el defensa Andreas Christensen estará recuperado para jugar este fin de semana.

Flick ha respondido que el joven Fariñas, que debutó el sábado en LaLiga, es "una opción" para repetir titularidad tras hacerlo "bien" frente al Alavés como lateral derecho y ha destacado que tiene "una buena conexión" con Lamine Yamal, aunque también ha valorado que Gerard Martín puede actuar tanto de central como en la banda.

Flick se ha extendido en la situación del lateral Alejandro Balde: "Cuando no juegas, a menudo te falta confianza, es normal. Balde lo hace bien en cada entrenamiento. Es una buena opción, pero Cancelo también está a buen nivel. Balde es un buen chico, un fantástico jugador y le intentaremos ayudar a recuperar la confianza".

Asimismo, el preparador de Heidelberg ha elogiado a su homólogo del Aston Villa, el vasco Unai Emery, al que ha definido como "uno de los mejores entrenadores de Europa" y un técnico "muy exitoso".

"El Aston Villa tiene una idea clara de cómo jugar en ataque y en defensa. Es un equipo bien estructurado, con distintos registros en ataque, y cuentan con Jackson, que está a un nivel increíble. Será un partido duro ante un rival que tiene calidad", ha añadido.

Sobre el momento de su equipo, Flick ha opinado que, pese a perder en ambos partidos, "el resultado pudo ser diferente" ante el PSG y el Real Madrid, y ha recordado que el Barça ha ganado los demás partidos del curso.

"A este nivel, todo puede pasar. Estos partidos son especiales, pero todavía tenemos confianza. Confío en mi equipo, lo demostramos el sábado. Queremos alcanzar los primeros puestos de la tabla, es el objetivo", ha concluido.