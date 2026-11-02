Gordon: "A veces podría ser más egoísta, chutar más"

"Flick me pide marcar, asistir, tener la capacidad de cambiar los partidos y tener responsabilidad en el juego. Eso es lo que persigo. Creo que a veces podría ser más egoísta y chutar más. En eso me centro, en marcar más goles. Estoy aquí para ganar tantos títulos como sea posible", ha valorado el inglés desde la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper.

Gordon ha calificado con "un siete y medio" su rendimiento hasta el momento: "He empezado bastante bien, considerando que estoy en un país nuevo y el gran reto que supone llegar a un equipo como este. Siento que puedo hacer mucho más. Necesitaré un poco de tiempo para crecer y, cuando esto suceda, se verá una versión de mí que todavía no se ha visto".

Fichado este verano por el Barcelona procedente del Newcastle, el internacional inglés ha destacado de su nuevo equipo que no existen "grandes egos" en un vestuario en el que "todo el mundo es humilde y amigable".

En este sentido, ha subrayado que el reto de jugar en el Barça es distinto al de otros clubes en los que ha militado: "He luchado por la salvación, por jugar la 'Champions' y ahora por todos los trofeos. Son retos diferentes. Los he disfrutado todos, me han ayudado a crecer. Competir por cada trofeo lo disfruto, es una presión mejor que luchar por la salvación y por estar arriba en la tabla. Al final, quiero dar la mejor versión de mí".

Gordon, que ha subrayado que "solo" compite consigo mismo, ha comentado que "ser consistente es el mayor reto" tanto en el fútbol como en la vida.

"Tener una buena rutina, leer libros...me empuja a entrenar mejor y ser consistente. Intento ser mi mejor versión lo máximo posible", ha agregado.

Sobre el próximo rival, el Aston Villa, el internacional inglés ha comentado que tiene "uno de los mejores entrenadores del mundo (Unai Emery), por lo que prevé un partido difícil.

"El Aston Villa es el tipo de equipo que siempre está en el partido y espera su momento. Siempre están listos para cualquier tipo de partido. Es uno de los equipos más físicos de la Premier", ha avisado Gordon, quien ha señalado que no cree que el París Saint-Germain y el Real Madrid estén "por encima" de su equipo, a pesar de las derrotas que el Barça sufrió ante ambos equipo. "Podemos ganar a cualquiera", ha concluido.