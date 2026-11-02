Guatemaltecos agotan las entradas para el partido de cuartos de final ante Canadá

La entidad anunció que las 6.000 entradas al estadio El Trébol, en Ciudad de Guatemala, se agotaron a las pocas horas de ser ofrecidas al público.

El partido de vuelta se jugará el 16 de noviembre en Toronto.

La selección de Guatemala, dirigida por el entrenador mexicano Luis Fernando Tena, necesita ganar para clasificarse a la Copa Oro 2027.

Los guatemaltecos se clasificaron a los cuartos de final de la Liga de Naciones tras derrotar el 5 de octubre pasado por 1-0 a la selección de Surinam.

Para el próximo partido contra Canadá, el seleccionador Tena no podrá contar con el defensor Carlos Estrada ni el centrocampista Jonathan Franco, suspendidos por tres encuentros debido a una trifulca con jugadores de Surinam.

Las delecciones de Guatemala y Panamá son los únicos países de Centroamérica que disputarán la fase final de la Liga de Naciones de la Concacaf, ya que Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua y Belice quedaron eliminados en la instancia de grupos.