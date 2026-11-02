Iñigo Pérez: "No hay nada mejor que enfrentarse al mejor equipo de la competición"

"El otro día fue un disgusto para todos. Supuso una desaceleración de lo que veníamos obteniendo, pero el partido de mañana es lo suficientemente importante e ilusionante como para no permanecer en estado de tristeza", afirmó en rueda de prensa el técnico, quien aseguró que el equipo ya está recuperado y afronta la cita "con la ilusión por bandera".

Iñigo Pérez reconoció que el resultado del último encuentro puede generar ruido mental, aunque insistió en que la plantilla está preparada para revertir la situación. "Conocemos la realidad, pero queremos revertirla. Y qué mejor que reafirmarnos contra el mejor equipo de la competición, el campeón de los dos últimos años", señaló.

Sobre el conjunto parisino, el entrenador del Villarreal advirtió de su enorme capacidad competitiva, independientemente del escenario o del rival. "Es una apisonadora, un rodillo. Espero eso exactamente. Debemos conocer todas sus virtudes y saber que son fuertes. Debemos abandonar los complejos, reafirmarnos e intentar mostrar que tenemos el nivel. Si no, ellos huelen el miedo y no te perdonan", explicó.

En cuanto al planteamiento, Iñigo defendió que su equipo no debe renunciar a su identidad para adaptarse al rival, aunque sí introducir los matices tácticos necesarios. "Nosotros queremos que nuestra identidad prime. No hay que cambiarla, porque si no acaba cambiándote. Luego está el análisis del rival y los matices tácticos de cómo juega. Lo que tiene que ver con la emoción y el sentimiento es inalterable", apuntó.

El técnico navarro destacó que el PSG ofrecerá un escenario diferente al de otros encuentros, en los que el Villarreal se ha encontrado con rivales replegados. "No van a esperarnos ordenados alrededor de su área como nos ha estado pasando en La Cerámica en LaLiga. Tendremos opciones de correr", indicó.

Iñigo también elogió a Luis Enrique, entrenador del PSG, cuyo trabajo calificó de "perfecto", además de destacar su personalidad y capacidad para gestionar tanto los momentos favorables como los adversos.

"Es alguien brillante y con personalidad. Me gusta cómo afronta los momentos álgidos y los adversos también. Para una persona que acaba de empezar como yo es un orgullo poder enfrentarnos a él y a su equipo", afirmó.

Respecto al estado de la plantilla, confirmó que Nathan está disponible para el encuentro, aunque reconoció que los plazos de su recuperación son todavía prematuros.

Iñigo Pérez también se mostró convencido de que la afición afrontará el partido con ilusión. "Todos los jugadores y todos los aficionados están ilusionados por venir a ver a su equipo contra el PSG. No tengo dudas de que todos, los de dentro y los de fuera del campo, estarán con ilusión", concluyó.