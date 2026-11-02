Kane desafía a Simeone

Kane es la referencia. El mayor peligro. Un reto nuevo para Diego Simeone. Nunca lo ha enfrentado. Ninguno de los 122 partidos ni los 85 goles en competición europea del delantero, ya fuera con el Tottenham o el Bayern, fueron frente al Atlético y su entrenador, ante uno de esos duelos que suponen un examen total. Cada detalle importa, cada concesión se paga y cada gol tiene un valor incalculable.

Pero no solo es Kane. Son también Michael Olise, que se ha entrenado con el grupo este lunes más allá de la duda que implica el golpe sufrido ante el Dortmund; Joshua Kimmich, Konrad Laimer, Lennart Karl, Alexander Pavlovic, Dayot Upamecano, Alphonse Davies o Nathaniel Brown. Es cierto que viene mermado y es menos Bayern, por las bajas de Luis Díaz, Jamal Musiala, Serge Gnabry o Ismail Saibari, estos dos últimos dañados en el 2-2 del sábado con el Dortmund.

Y no solo son todas esas individualidades, sino es un gran equipo, al que el Atlético debe defenderlo y atacarlo. Tiene recursos para ello, como Jan Oblak en la portería; Giuliano Simeone, Marc Pubill, David Hancko y Alejandro Grimaldo en la defensa, a la espera del quinto hombre de ella, por la duda de ‘Cuti Romero’ (si entra Robin Le Normand o sigue ahí Marcos Llorente); en el medio Pablo Barrios y Marcos Llorente, si no juega atrás, con Koke Resurrección ya disponible, pero recién recuperado; y Kang In Lee, Alex Baena y Julián Alvarez en ataque, con la alternativa de Jonathan David por el surcoreano.

Siempre en la memoria aquella final de la Copa de Europa de 1974, el gol de Luis Aragonés, el cruel empate al borde del final de la prórroga y el encuentro único de desempate que coronó al Bayern en el estadio Heysel de Bruselas, el duelo de este martes en el Metropolitano no solo evoca la historia, sino que expresa y comprueba la vigencia del presente de ambos conjuntos.

Ambos semifinalistas de la última edición de la máxima competición europea, ambos en la zona alta de sus respectivas ligas y ambos irregulares en este inicio de la Champions: de los cinco puntos del Bayern a los cuatro del Atlético de Madrid, advertido por la cantidad de posibilidades del conjunto bávaro. Una prueba de fuego.

Necesitan más los dos. Ya ha perdido cuatro puntos el líder de la Bundesliga alemana, por sendos empates con el Viking y el Arsenal, pero aún es invencible para todos los rivales a los que se ha enfrentado sea cual sea la competición en esta campaña, ya por los 14 partidos oficiales. Y se ha dejado cinco el Atlético, por el 1-1 en Stuttgart y el 2-1 en Anfield, su última derrota hace nueve partidos. Es pasado.

Ahora se siente poderoso, cada vez más cerca de todo lo que pretende, aunque Simeone aún insiste en un equipo en construcción. Sus nueve encuentros invicto seguidos, que incluyen seis imbatido, tan solo tres goles en contra y ocho victorias, marcan el gran momento del Atlético, expresivo en el colectivo y en muchas de las individualidades que atesora en su equipo.

De Álex Baena, su máximo goleador y asistente en esta campaña, a Alejandro Grimaldo, autor ya de cuatro tantos en esta temporada. De Jan Oblak, imbatido en sus tres últimos partidos, a Julián Alvarez, goleador dos veces en los últimos tres encuentros y en plena evolución. De Pablo Barrios, alma del medio campo, a Giuliano Simeone, pura y necesaria intensidad. O de Marcos Llorente, quizá en el medio, a Kang in Lee, la imaginación hacia adelante. No están aptos ni Johnny Cardoso, lesionado, ni Morten Hjulmand, sancionado.

Enfrente, las bajas marcan el viaje del Bayern al Metropolitano. Son seguras las ausencias de Ismail Saibari y Serge Gnabry, que se lesionaron en el empate en el clásico contra el Borussia Dortmund y se añaden a las ya conocidas de antemano de Luis Díaz y Jamal Musiala.

Manuel Neuer podría volver al equipo, tras una lesión en el pie, mientras que Olise es duda tras un golpe recibido en el partido contra el Dortmund, aunque se ha entrenado con el grupo este lunes.

El entrenador Aaron Danks -Kompany todavía está de baja médica- tendrá que recomponer su equipo en la parte ofensiva, porque las ausencias de Gnabry y Luis Díaz abren espacio en el extremo izquierdo, dentro del 4-2-3-1 que acostumbra el Bayern. Cuando le ha ocurrido antes, Alphonso Davies ha dado buenos resultados en ese puesto, aunque se abandona el modelo de los extremos a pierna cambiada.

Sin Musiala ni Saibari, la mediapunta, que también ha ocupado en ocasiones Gnabry, será seguramente para Nathaniel Brown mientras que por la derecha, en caso de que Olise no esté a punto, podría jugar Lennart Karl.

Atlético de Madrid: Oblak; Giuliano, Pubill, Le Normand o Llorente, Hancko, Grimaldo; Barrios, Llorente o Koke, Baena; Julián Alvarez y Kang in Lee o Jonathan David.

Bayern Múnich: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim Minjae, Stasinic; Kimmich, Pavlovic; Olise o Karl, Brown, Davies; Kane.

Árbitro: François Letexier (Francia).