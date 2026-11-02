Kane: "Nunca he tenido la posibilidad de jugar en España, me hubiera gustado"

"Claro que cuando crecí la selección española siempre me impresionó, ganando la Eurocopa y el Mundial. También el Barcelona y el Real Madrid, con Messi, Ronaldo y jugadores así tan grandes. El fútbol español siempre ha sido de un nivel top", expresó durante la rueda de prensa ofrecida antes de medirse al Atlético de Madrid este martes.

"Nunca, realmente, he tenido la posibilidad de jugar aquí, en España. Si hubiera sido posible en el pasado, obviamente me habría gustado, pero no tuve esa oportunidad. Cada camino te lleva a un destino y ha sido muy exitoso mi camino en el Bayern Múnich, así que estoy muy contento", añadió.