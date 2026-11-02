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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 16:55

La FIFA da acceso al Consejo a documentos clave proyecto de privatizar el Mundial

Imagen sin descripción

Madrid, 2 nov (EFE).- La FIFA permitirá a los miembros del Consejo que lo soliciten, incluidos sus vicepresidentes, acceder a consultar los documentos clave relativos a la propuesta de FIFA Forward Enterprise (FFE), de privatizar el Mundial.

Por EFE
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Efe pudo saber que la FIFA comunicó la medida este lunes a través del secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, a todos los miembros del Consejo de la FIFA.

Con el fin de respetar las obligaciones de confidencialidad de la FIFA, el máximo organismo del fútbol mundial ha invitado a los miembros del Consejo a manifestar su interés, en las próximas dos semanas, para consultar los documentos, en persona y bajo condiciones específicas, en la sede de la FIFA en Zúrich (Suiza).

Por otra parte, la FIFA considera inviable el plazo de dos semanas fijado por la UEFA para responder a más de 100 preguntas, debido al foco que ha puesto estas semanas en la organización de la nueva Copa Mundial sub ‘15 en Bakú (Azerbaiyán) con la participación de 189 naciones y 3000 jugadores.

Además, en FIFA entienden que la acción judicial iniciada por UEFA en Estados Unidos también ha creado limitaciones legales. La FIFA ha mantenido que responderá a los miembros del Consejo a su debido tiempo. la invitación para consultar documentos clave está dirigida únicamente a los miembros del Consejo, entre los que se incluyen todos los vicepresidentes.

La FIFA, entretanto, prepara un congreso extraordinario el próximo 23 de noviembre para determinar los países anfitriones de la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 2031 y 2035.

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