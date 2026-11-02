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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 09:00

Lemar será sometido a pruebas médicas para conocer el alcance de su lesión muscular

Imagen sin descripción

Elche (Alicante), 2 nov (EFE).- El centrocampista francés del Elche Thomas Lemar será sometido a lo largo de la jornada de este lunes a pruebas médicas para conocer con exactitud el alcance de la lesión muscular que sufrió durante el partido ante el Valencia de esta pasado domingo (0-1).

Por EFE
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El futbolista, cedido al Elche por el Atlético de Madrid, tuvo que ser sustituido mediada la primera parte por el argentino Facundo Buonanotte después de sufrir unas molestias en el aductor, según explicó el entrenador del Elche, Martín Anselmi, tras el encuentro.

El historial clínico del internacional galo, marcado por las lesiones en las últimas temporadas, encendió las alarmas en la entidad ilicitana, aunque fuentes del club han confirmado a Efe que no existe una excesiva preocupación, ya que la dolencia parece leve.

De confirmarse esas primeras impresiones, Lemar podría perderse únicamente un partido, teniendo en cuenta que la próxima semana habrá un parón en la competición por los compromisos de las selecciones nacionales.

El francés se había convertido en un jugador clave en los planes del Elche por su calidad, experiencia y capacidad para aportar creatividad y desequilibrio en el centro del campo.

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