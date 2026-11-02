Luis de la Fuente dará el 6 de noviembre la lista para República Checa e Inglaterra

Tras las primeras cuatro jornadas, España lidera el grupo C con 12 puntos y ya está clasificada para la próxima ronda de los cuartos de final. Únicamente queda dilucidar si lo hará como primera o segunda de grupo.

Los dos últimos partidos de la fase de grupos son contra República Checa, en Praga, el jueves 12 de noviembre, y contra Inglaterra, en el Estadio Metropolitano de Madrid, el domingo 15.

El técnico riojano atenderá a los medios de comunicación a partir de las 11:30 horas GMT en el estadio Metropolitano del Club Atlético de Madrid. Antes, a las 10:30 GMT, se conocerá la lista de convocados para las citas internacionales a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Fútbol.

También el viernes, a las 11:00 horas GMT, David Gordo anunciará la convocatoria para los compromisos de la selección sub-21 en esta ventana de noviembre.

España, clasificada para el Europeo de la categoría después de completar una buena fase de grupos, empezará a preparar el torneo con la disputa de dos amistosos internacionales de alto nivel el 13 de noviembre ante Japón, en el Francisco de la Hera de Almendralejo, y el martes 17 frente a Albania, en el Arena Kombëtare de Tirana.

La concentración de la selección española absoluta empezará el lunes 9 de noviembre en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).