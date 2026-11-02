Luis Enrique: "Si no estamos a nuestro máximo nivel, mañana no ganamos"

"Si no estamos a nuestro máximo nivel, mañana no ganamos", afirmó en rueda de prensa el técnico asturiano, que insistió en que los resultados anteriores y la condición de favorito de su equipo no tendrán ninguna influencia cuando comience el partido.

Luis Enrique destacó que el Villarreal es un conjunto con calidad, dirigido por un entrenador que tiene una idea de juego definida, y recordó que ha competido a buen nivel frente a rivales de la categoría del Borussia Dortmund, el Nápoles y el Liverpool.

"Tiene un buen equipo, con un muy buen entrenador. Mañana vamos a demostrar desde el primer minuto que estamos listos y que tenemos esa ambición para ganar el partido", señaló.

El entrenador del PSG rechazó que su equipo haya preparado este compromiso de una manera especial por tratarse de un desplazamiento europeo y subrayó que su objetivo es mantener el mismo nivel de exigencia independientemente de la competición o de los futbolistas que participen.

"Son puntos muy importantes. Lo que buscamos es rendir bien en cualquier partido. Da igual la competición, da igual el jugador que esté jugando, intentamos ser mejores", explicó.

También apuntó a las dificultades que puede plantear el equipo de Iñigo Pérez, especialmente por su capacidad para presionar y conservar la posesión del balón.

"Va a ser difícil pasar su presión. Me gusta tener este tipo de desafíos, así que habrá que estar atento a todo para hacer algo bueno en este partido", añadió.

Luis Enrique tuvo palabras de elogio para el técnico del Villarreal, al que conoce de su etapa en el Rayo Vallecano y del que destacó su personalidad y su propuesta futbolística.

"Es un entrenador joven y preparado, con una idea de juego que me gusta. Cuando ves un equipo que te transmite cosas positivas, detrás hay un gran entrenador", comentó.

El técnico gijonés consideró que el Villarreal ha atravesado dificultades en este inicio de temporada por el exigente calendario europeo, pero recordó que ha demostrado capacidad para competir y que su evolución es lógica en un proyecto que todavía está conociendo a su entrenador.

"No tengo ninguna duda de que Iñigo va a hacer muy buenos años aquí", afirmó.

En este sentido, defendió la importancia de mantener una identidad futbolística incluso en los momentos complicados y animó al entrenador del conjunto castellonense a continuar con sus convicciones.

"Lo importante es seguir tu camino. En la vida hay baches, curvas, subidas y bajadas. Uno valora más los momentos malos y seguro que sacará muchas cosas positivas de él", señaló.

El preparador español también restó trascendencia al récord de 127 victorias alcanzado al frente del PSG y recordó que los resultados no deben modificar la valoración que un entrenador hace de sí mismo.

"Cuando pierdes no eres malo y tampoco eres un genio cuando ganas diez partidos consecutivos", manifestó.

Luis Enrique atribuyó ese registro a la solidez del grupo, al respaldo de la entidad parisina y al nivel individual y colectivo de sus futbolistas.

Por último, recordó que el buen comienzo del PSG en la fase de liga no garantiza una clasificación entre los ocho primeros, como ya comprobaron la pasada temporada.

"El año pasado hicimos lo mismo que este año y no nos clasificamos entre los ocho primeros. Esto es la Champions", concluyó.