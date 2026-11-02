Max Eberl: "Es un partido 'top' de Champons; el Atlético nos exigirá todo lo que tenemos"

"Sin duda, es uno de los partidos fuera de casa más complicados que puedes tener en la Liga de Campeones, ante un rival extremadamente difícil y de gran calidad, en el que tendremos que demostrar sobre el terreno de juego esa resistencia que ya hemos tenido que demostrar en las últimas semanas", explicó el responsable deportivo antes de partir hacia Madrid, escenario del encuentro de este martes.

"Es un equipo que nos exigirá realmente todo lo que tenemos. Siempre tenemos presión, pero aun así vamos allí e intentaremos conseguir el mejor resultado posible", añadió.

Para él, "es un partido top de la Liga de Campeones". "Ahora mismo tenemos que demostrar nuestra capacidad de resistencia. Debemos seguir adelante para conseguir los grandes títulos, eso es lo que queremos. Queremos ganar en Madrid. Los puntos perdidos en Stavanger (contra el Viking, con un 3-3) nos pesan, pero mañana tenemos la oportunidad de recuperar algo de terreno", apuntó.