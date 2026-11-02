ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 09:20

Mediapro afianza su alianza con CONMEBOL para distribuir todos los partidos en Bolivia

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 2 nov (EFE).- CONMEBOL ha renovado su confianza en el grupo Mediapro, que continuará al frente de la operación integral de la entidad hasta el año 2030 y tendrá a cargo la producción y distribución de la señal internacional de unos 700 partidos anuales y la realización de todos los encuentros que se disputen en Bolivia.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De esta forma, con este acuerdo entre CONMEBOL y Mediapro, que a partir del 1 de enero de 2027 se llamará Imagina, se consolida "una alianza estratégica que ha contribuido a transformar la producción, distribución y gestión de los contenidos audiovisuales de las principales competiciones del fútbol sudamericano", según informa el grupo audiovisual en un comunicado.

Como parte de esta nueva etapa, Mediapro también continuará con la producción de los encuentros de las competiciones CONMEBOL que se disputen en Bolivia, con despliegues de hasta veinte cámaras en escenarios de alta exigencia por la altura como La Paz o El Alto.

Desde su puesta en marcha en 2019, el 'Hub' CONMEBOL se ha convertido en una "infraestructura clave para garantizar los más altos estándares de calidad en la cobertura y distribución" de torneos emblemáticos como la Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana, la CONMEBOL Recopa y los certámenes de selecciones organizados por la Confederación.

Desde entonces, Mediapro ha producido más de 3.500 partidos a través de esta infraestructura de producción localizada principalmente en Buenos Aires con apoyo en Miami, Barcelona y Montevideo.

"Agradecemos a CONMEBOL por este reconocimiento al trabajo realizado por nuestros equipos. Seguir trabajando juntos refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y la innovación tecnológica al servicio del fútbol sudamericano", declara Santiago Vila, manager de Mediapro Argentina, Uruguay y Paraguay.

"Seguiremos trabajando junto a CONMEBOL para acompañar el crecimiento de sus competiciones y ofrecer los más altos estándares de producción y distribución audiovisual. La producción de los partidos en Bolivia representa además una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra presencia regional y aportar nuestra experiencia en nuevos mercados estratégicos para el fútbol sudamericano", explica.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
03
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
04
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
05
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más

Te puede interesar