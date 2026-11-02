Mediapro afianza su alianza con CONMEBOL para distribuir todos los partidos en Bolivia

De esta forma, con este acuerdo entre CONMEBOL y Mediapro, que a partir del 1 de enero de 2027 se llamará Imagina, se consolida "una alianza estratégica que ha contribuido a transformar la producción, distribución y gestión de los contenidos audiovisuales de las principales competiciones del fútbol sudamericano", según informa el grupo audiovisual en un comunicado.

Como parte de esta nueva etapa, Mediapro también continuará con la producción de los encuentros de las competiciones CONMEBOL que se disputen en Bolivia, con despliegues de hasta veinte cámaras en escenarios de alta exigencia por la altura como La Paz o El Alto.

Desde su puesta en marcha en 2019, el 'Hub' CONMEBOL se ha convertido en una "infraestructura clave para garantizar los más altos estándares de calidad en la cobertura y distribución" de torneos emblemáticos como la Libertadores, la CONMEBOL Sudamericana, la CONMEBOL Recopa y los certámenes de selecciones organizados por la Confederación.

Desde entonces, Mediapro ha producido más de 3.500 partidos a través de esta infraestructura de producción localizada principalmente en Buenos Aires con apoyo en Miami, Barcelona y Montevideo.

"Agradecemos a CONMEBOL por este reconocimiento al trabajo realizado por nuestros equipos. Seguir trabajando juntos refuerza nuestro compromiso con la excelencia operativa y la innovación tecnológica al servicio del fútbol sudamericano", declara Santiago Vila, manager de Mediapro Argentina, Uruguay y Paraguay.

"Seguiremos trabajando junto a CONMEBOL para acompañar el crecimiento de sus competiciones y ofrecer los más altos estándares de producción y distribución audiovisual. La producción de los partidos en Bolivia representa además una oportunidad para seguir fortaleciendo nuestra presencia regional y aportar nuestra experiencia en nuevos mercados estratégicos para el fútbol sudamericano", explica.