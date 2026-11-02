Nacho Ferri, un 'tanque' español a la cabeza del Feyenoord para desafiar al Inter

Acostumbrado el fútbol nacional a un prototipo de ariete asociativo, más móvil que rematador y en ocasiones etiquetado como 'falso 9', Ferri, al igual que sucede con otro producto reciente de la cantera valenciana como Carles Espí, ha derribado prejuicios, demostrando que se puede medir más de 1,90 y prosperar siendo español y atacante, aunque haya tenido que salir fuera para darse a conocer.

El motivo, en su caso, no es que no estuviera monitorizado por los clubes de España, sino que hubo uno alemán, el Eintracht Fráncfort, que en su día fue más rápido que ellos cuando el delantero empezó a disfrutar de una eclosión 'tardía' en la UD Alzira, tercera parada de una trayectoria que previamente le había llevado por el equipo de su pueblo, Montaverner, y el Ontinyent.

Lejos de apostar por una alternativa que hubiera sido más cómoda para él, Ferri optó por la senda complicada, marchándose a otro país sin conocer el idioma ni el juego de allí, con la confianza en sí mismo como equipaje. Y aunque no ha sido fácil, ha encontrado en Europa central un hábitat óptimo para explotar su potencial.

El punta llegó a las inferiores de la entidad germana en 2021 y, durante sus primeros meses, no pudo mostrarse como consecuencia de una lesión muscular. Ya recuperado, se destapó con seis goles y una asistencia en ocho partidos; indicios de la que sería su explosión definitiva la campaña siguiente con el filial en la quinta categoría.

Así las cosas, era cuestión de tiempo que llegara al primer equipo, que en 2022 se había proclamado campeón de la Liga Europa. Un comienzo arrollador en cuarta división en 2023-2024 desencadenó su estreno con los 'mayores' el 24 de septiembre del 2023 contra el Friburgo y poco más tarde, el 4 de noviembre del 2023, hace solo tres años, marcaría su primer gol contra el Unión Berlín en un triunfo por 0-3 tras una pared con Mario Götze.

Pese a ello, su talento pedía más minutos de los que el Eintracht podía ofrecerle. Por ello aceptó una cesión al Kortrijk. Fue su vía de entrada al balompié belga, donde terminó por asentarse la siguiente temporada ya como futbolista a todos los efectos del Westerlo.

En esos dos cursos dejaría 19 goles, dos de ellos en forma de doblete contra el Brujas, seis asistencias y un fiable catálogo de sus virtudes, entre las que se incluyen no solo el predecible dominio por alto sino también el oportunismo, la potencia de golpeo y una notable capacidad para colocar bien el cuerpo para ganar la posición a los contrarios.

Ese currículum convenció al Feyenoord, que puso sobre la mesa una cifra que rondó los nueve millones de euros para integrarle, siendo uno de los fichajes más caros en la historia de la entidad, en un proyecto con detalles de 'marca España' como la presencia de dos compatriotas, Javi López y Mika Mármol, y la figura del entrenador Giovanni van Bronckhorst, que pasó cuatro temporadas en el Barcelona.

Todo ello con la difícil misión de suplir la salida al Lille de Ayase Ueda, el internacional japonés que se proclamó máximo goleador de la 'Eredivisie' en 2025-2026.

Hasta la fecha no hay espacio para el arrepentimiento. Con la misma camiseta y en la misma posición en la que estuvieron nombres como Johan Cruyff, Henrik Larsson, Pierre van Hooijdonk, Robin Van Persie, Jon Dahl Tomasson, Dirk Kuyt, Roy Makaay, Graziano Pellè o el mexicano Santiago Giménez entre otros, está cumpliendo con las expectativas.

Tras arrancar los partidos iniciales en el banquillo, Ferri navega ya a velocidad de crucero como producto de lujo y ha sido capaz de marcar seis goles en cuatro jornadas consecutivas, tres de ellos al PEC Zwolle.

Además estuvo muy cerca de ser profeta en su tierra haciéndole una diana al Barcelona en el Camp Nou. Internacional en las inferiores, aspira a seguir haciendo méritos para brillar como esa pieza codiciada que no abunda en el fútbol español.