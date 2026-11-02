Pacho: "El Villarreal ha merecido más"

Pacho destacó en la rueda de prensa previa al partido de este martes que el conjunto castellonense es un rival de calidad y consideró que sus resultados en este inicio de la competición europea no reflejan completamente el rendimiento que ha ofrecido sobre el terreno de juego.

El defensa del equipo parisino puso como ejemplo el partido disputado por el equipo de Iñigo Pérez ante el Liverpool, en el que, a su juicio, el conjunto español demostró capacidad para competir pese a la dificultad del rival.

Pacho también destacó las características futbolísticas del Villarreal y, especialmente, su buen trato del balón. "Con los españoles, la verdad es que se les da muy bien tener la posesión, siempre manejan muy bien el balón", apuntó.

Por ello, consideró que una de las claves para el PSG será evitar que el conjunto amarillo pueda desarrollar su juego a través de la circulación y el control de la pelota y en ese sentido considera que será clave poder controlar la pelota y "manejar bien los tiempos para quitarles esa posibilidad de hacernos daño de esa manera", indicó.

Preguntado por la condición de favorito del PSG y por las dificultades que ha atravesado el Villarreal durante las primeras jornadas de la temporada, el internacional ecuatoriano rechazó cualquier exceso de confianza y recordó que los encuentros de la Liga de Campeones presentan siempre un elevado grado de dificultad.

"Nosotros siempre queremos ganar, dependiendo siempre de nosotros y de todo lo que podemos aportar en cada partido", afirmó.

El central de Quinindé insistió en que cada compromiso europeo supone un escenario diferente y que el equipo debe centrarse en ofrecer un rendimiento de alto nivel, sin dejarse condicionar por la situación clasificatoria del adversario.

"Cada partido de Champions es diferente, difícil, y siempre te espera alguna sorpresa. Es importante saber que tenemos que hacer un gran partido, estar a alto nivel para hacer lo mejor que podamos", señaló.

Pacho también recordó que ningún equipo debe ser infravalorado en una competición como la Liga de Campeones y que el PSG tendrá que mantener la concentración durante todo el encuentro para evitar complicaciones.