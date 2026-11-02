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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 11:30

Pape Gueye: Para mí el PSG es el mejor del mundo, pero queremos ganar

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Vila-real (Castellón), 2 nov (EFE).- El centrocampista del Villarreal Pape Gueye se mostró seguro de que serán capaces de competir contra el PSG este martes en la Liga de Campeones pese a la fortaleza del equipo francés.

Por EFE
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"Sabemos que tenemos la motivación. Es un partido muy importante, de Champions, contra uno de los mejores equipos del mundo. Queremos darlo todo para ganar y poder cambiar la imagen del último partido", afirmó en una rueda de prensa.

"Para mí, si ves los últimos años, quizás es el mejor equipo del mundo. Tienen jugadores con mucha calidad a nivel individual, pero también tienen un colectivo muy bueno. Hemos de tener cuidado con todos", aseguró.

El jugador del Villarreal dijo que "Luis Enrique es uno de los mejores entrenadores del mundo" y que saben lo que hizo en el Barcelona y ahora en el PSG. "Son los campeones. Vienen haciendo un gran trabajo. Así que enhorabuena para ellos", explicó.

Gueye dijo que es complicado parar al equipo francés porque sus jugadores "son muy rápidos con balón". "Tienen la virtud de jugar bien juntos. Vamos a dar todo. Estamos trabajando esta semana muy bien con el entrenador", apuntó.

"Para mí, debemos jugar nuestro fútbol. El que hemos hecho este año. Vamos a jugar y competir. Para nosotros también es un sueño jugar la Champions", añadió Gueye, originario de la región de París.

"Es un partido particular. Yo he crecido en una región parisina y en una familia que animaba al Olympique de Marsella. He jugado muchas veces contra el PSG. Era un partido importante para nosotros. Yo sé lo que me espera mañana. Vamos a darlo todo. Debemos estar muy unidos para sacar algo positivo", subrayó.

Gueye dijo que son conscientes de las bajas de su rival, pero apuntó que "no deja ser el PSG". "Es más el grupo que las individualidades, que son increíbles. Es un equipo unido. No solo los titulares, también la gente joven que entra desde el banquillo. Son un grupo fuerte. Vamos a intentar ser nosotros mismos y sacar algo", reiteró.

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