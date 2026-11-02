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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 17:25

Raja de Marruecos destituye al español Paco Jémez tras apenas dos meses en el cargo

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Rabat, 2 nov (EFE).- El Raja de Casablanca anunció este lunes la destitución del entrenador español Paco Jémez, apenas dos meses después de su nombramiento y tras la disputa de seis jornadas del campeonato marroquí Botola Pro.

Por EFE
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En un comunicado, el club marroquí explicó que esta decisión se tomó "tras una evaluación exhaustiva" de la situación deportiva del equipo y que los resultados obtenidos y la calidad del juego "no estaban a la alturas de las expectativas".

"Tras estudiar y evaluar la etapa anterior, la comisión deportiva (...) consideró que introducir un cambio al frente del cuerpo técnico se había convertido en una necesidad para dar un nuevo impulso al equipo", se lee en la nota.

Durante su corta etapa como entrenador, Jémez consiguió una victoria en cinco encuentros y acumuló cuatro partidos consecutivos sin ganar antes de su destitución.

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