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Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 14:05

Tebas acusa al Real Madrid de "estirar el chicle del caso Negreira"

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Barcelona, 2 nov (EFE).- El presidente del LaLiga, Javier Tebas, cree que "no es admisible" que el Real Madrid esté "estirando como un chicle el asunto Negreira" y "atacando constantemente" al Barcelona por un caso que ya está siendo judicializado y en el que el organismo que dirige está personado incluso "antes" que el club blanco.

Por EFE
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"Se está estirando el chicle a ver cuánto dura. Y yo creo que eso no es admisible. El presidente el Real Madrid (Florentino Pérez) dijo en una asamblea que el Barça era uno de sus clubes amigos mientras estuviera en la Superliga. Y cuando se fue de la Superliga, la cosa cambió", ha denunciado.

Tebas ha participado este lunes en el World in Progress Barcelona 2026, el foro internacional que reúne en la capital catalana a destacados líderes políticos, económicos y empresariales para debatir sobre los grandes desafíos globales y en el que ha participado este lunes.

Y allí se ha despachado a gusto con la entidad madridista, a la que ha acusado de "construir un relato que no es real" para desprestigiar a la competición.

"Parecía que había que dejar que las circunstancias judiciales siguiesen su curso y, desde que el Barça se va de la Superliga, parece que Negreira está en los vestuarios de los árbitros de todos los partidos que juega el Real Madrid", ha lamentado.

En este sentido, Tebas, quien ha afirmado que "no fue penalti" el que Munuera Montero señaló sobre Mpabbé en el partido ante el Racing, cree que las críticas al arbitraje "forman parte" del fútbol: "Pero lo que es inadmisible es que se dude de la integridad de la competición y se diga que los árbitros están dirigidos y que te pitan con conciencia en contra. Y que ellos solo se fijen en sus jugadas".

Y cree que este comportamiento del club blanco responde a "una estrategia para que LaLiga no siga creciendo, no siga siendo importante en el mundo" y hacer que otras competiciones sean más relevantes.

"Al presidente del Real Madrid le gustan más supercompeticiones como las Superligas o las Copas del Mundo de Clubes. Veo que esa es su estrategia, pero no lo entiendo. Porque no hacen daño solo a LaLiga, hacen daño a todos los clubes, a toda la competición", ha reflexionado.

Recientemente, el Consejo Superior de Deportes (CSD) denunció ante el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) a Javier Tebas por la comparación de la comunicación del Real Madrid y su televisión con la propaganda nazi de Goebbels.

Pero el presidente de LaLiga ha asegurado que todavía no ha recibido "ninguna notificación" al respecto: "Creo que es el noveno o décimo intento ya de inhabilitación. Aquí disparan todos los meses y todos los días. Están buscando la caída de Javier Tebas porque no lo pueden controlar".

"Yo no llamé nazi a nadie. Dije que los métodos del Real Madrid son métodos que se estudiaban en las universidades por la política de comunicación que tenía Goebbels, porque es así", ha aclarado.

Y es que, según Tebas, "hay un trato despectivo de Real Madrid Televisión, sobre todo, y con alguna nota de su junta directiva contra LaLiga" y que esta lo único que hace es "actuar y defenderse cuando eso ocurre".

El máximo responsable de la patronal de clubes también se ha referido a las quejas del entrenador del conjunto madridista, Jose Mourinho, sobre los horarios de los partidos, que considera que siempre perjudican a su equipo.

"Que le pregunte a Emilio Butragueño (director de Relaciones Institucionales del Real Madrid). Ellos piden cambios de horarios como lo hacen todos los clubes. Y a veces se puede conceder y otras no. Hay que pensar que tenemos cinco clubes españoles jugando la Liga de Campeones martes o miércoles y es difícil contentar a todos", ha afirmado.

"Pero eso Mourinho lo sabe perfectamente. Ha estado entrenando en la Premier League y ha llegado a jugar algún partido hasta 48 horas antes de disputar otro. Pero estas situaciones vienen de arriba y hay que seguir lo que digan arriba", ha añadido.

Por último, Javier Tebas se ha referido al veto de China a LaLiga después de que el jugador del Real Madrid calificara de dictador al exlíder chino Mao Zedong, cuya imagen se utiliza en un popular 'meme' que circula del delantero francés.

"La reacción de LaLiga fue pedir excusas inmediatamente y ahora estamos esperando a que baje todo el lío. Yo estoy hablando constantemente con las autoridades chinas, tanto de Madrid como de Pekín para lograr que se arregle lo antes posible", ha dicho que Tebas, quien ha matizado que finalmente en China se emitieron todos los partidos de la jornada menos el Racing-Real Madrid.

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