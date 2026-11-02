ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
Ancho Perfil
ABC Cardinal AM de 16:00 a 17:59
Escuchar ABC AM
Vitaminas
ABC FM 15:00 a 17:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 16:00:00 a 16:59:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
28º
undefined 2026-11-03
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
37º
undefined 2026-11-05
Min
18º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
35º
undefined 2026-11-07
Min
16º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 15:10

Un hincha muerto y otro herido tras clásico del fútbol paraguayo sacudido por disturbios

Imagen sin descripción

Asunción, 2 nov (EFE).- Un hincha murió producto de una "estocada" de arma blanca en el pecho, y otro resultó herido de bala y su estado es reservado, en hechos posteriores al superclásico del fútbol paraguayo, que ganó Olimpia el domingo por 0-2 al Cerro Porteño y se vio empañado por disturbios en las tribunas.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El jefe de la séptima comisaría de Asunción, Ricardo Chaparro, dijo este lunes al medio ABC TV que el fallecido, identificado como Jorge Daniel Acosta López, de 25 años, fue trasladado por desconocidos al Hospital del Trauma de Asunción, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

"Dos personas le bajaron de un vehículo (...), no dieron datos, ni siquiera de la persona que estaba lesionada", agregó.

La familia de la víctima sospecha que el joven fue emboscado por fanáticos de Olimpia en la ciudad de Lambaré, cercana a Asunción, aunque estos datos no fueron confirmados por la Policía.

"Esto es a consecuencia de la inseguridad reinante (en el país)", dijo Francisco Melgarejo, tío del fallecido.

En tanto que el hombre herido fue identificado como Darío Rubén Barrios Colmán, de 42 años, quien recibió un disparo en el pecho y fue hallado tendido sobre una vereda.

De acuerdo con un reporte del diario HOY, Barrios Colmán, un hincha de Olimpia, veía el partido en una despensa cuando salió sin compañía a la vereda en la que quedó herido.

Estos hechos se produjeron después del triunfo de Olimpia en el superclásico, con los goles de Eduardo Delmás y Romeo Benítez, y que estuvo marcado por la violencia en las gradas.

Los desórdenes comenzaron cuando se promediaban los 68 minutos del partido, y después de que Benítez festejara bailando el tanto que anotó con un potente derechazo al borde del área.

El baile, que se produjo en el banderín cercano a la barra local, provocó que los hinchas arrojaran objetos, botellas de agua y sillas contra el jugador de 23 años, al tiempo que obligó a una primera intervención de la Policía.

El juego se repuso luego de unos minutos, pero los simpatizantes del Azulgrana protagonizaron nuevos episodios de violencia y se enfrentaron a la Policía, mientras muchos fanáticos dejaban apresurados el estadio.

Tras el pitazo final, una veintena de fanáticos del Azulgrana saltaron al terreno de juego y se enfrentaron con policías.

La Fiscalía paraguaya informó este lunes en un comunicado de la detención "de seis personas sindicadas de protagonizar hechos de violencia" durante el superclásico, quienes esta jornada fueron citadas a declarar.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Política
Alliana pone “en pausa” su candidatura para “arreglar la casa”
Ver más
03
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más
04
Clima
Lunes con alerta de tormentas: estas son las zonas con mayor riesgo de granizo
Ver más
05
Política
Ueno Bank: Senado enfrenta su tercera prueba y neopeñistas deben definir si apoyan pedidos de informes
Ver más

Te puede interesar