Una última oportunidad para Carrick

Son nueve partidos sin ganar entre todas las competiciones, solo una victoria en Premier, apenas tres puntos en la Champions League y eliminados a las primeras de cambio de la Copa de la Liga. El inicio de campaña es tétrico y en Carrington ya se ha barruntado el despido del técnico inglés, pese a que solo lleva desde enero como interino y desde mayo como entrenador permanente.

Que cumpla los dos años de contrato que firmó parece una utopía, pero va a tener dos balas más para revertir la situación, contra el Roma en Champions, de obligada victoria si se quiere tener alguna posibilidad de estar en el 'top ocho', y contra el Aston Villa, en Premier. De no ganar, pueden acabar la jornada en descenso.

Es un drama, y los jugadores no parecen estar al tanto de ello. Cuando Matheus Cunha adelantó en fuera de juego a su equipo este fin de semana contra el Chelsea, se fue al córner junto a varios compañeros y lo celebró con un baile. Más allá de que el gol fue anulado por posición antirreglamentaria, los aficionados les echaron en cara no ser conscientes del momento que están viviendo. No es momento para bailes, es momento para ganar, les recordaron.

Tampoco se entiende la actitud de Lisandro Martínez, que, con el United perdiendo 1-0 contra el Chelsea y teniendo tarjeta amarilla, propinó un codazo a Wesley Fofana que le costó la segunda amarilla y un penalti.

La derrota en Stamford Bridge, la tercera consecutiva tras el 4-1 contra el Como y el 3-0 contra el Bournemouth, parecía sentenciar a Carrick, pero la proximidad del duelo en Italia y su importancia, con el equipo vigésimo en la tabla de la Champions, obligan a agachar la cabeza y darle un último voto de confianza.

En Carrington, eso sí, la intención es clara. Si no hay un cambio de resultados, el parón por fútbol de selecciones dará el finiquito a Carrick y comenzará, si no ha comenzado ya, la búsqueda de un nuevo entrenador.

Antonio Conte, Eddie Howe y Julien Nagelsmann, los deseados. La duda es si alguno de ellos estará dispuesto a asumir un barco que desde 2013 nadie ha sido capaz de navegar.