ABC
2 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
A la gran 730
ABC Cardinal AM de 08:00 a 11:29
Escuchar ABC AM
La Movida
ABC FM 09:00 a 11:59
Escuchar ABC FM
A la gran 730
ABC TV de 08:00:00 a 11:29:00
Ver ABC TV
23º
Ahora
ver más
23º
Ahora
HOY
Min
21º
Máx
29º
undefined 2026-11-03
Min
21º
Máx
37º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
36º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
33º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
25º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
02 de noviembre de 2026 - 09:50

Una última oportunidad para Carrick

Imagen sin descripción

Londres, 2 nov (EFE).- Michael Carrick va a tener una última oportunidad como entrenador del Manchester United. Lo apretado del calendario, que les obliga a jugar cada tres días, y la falta de opciones estimulantes en el mercado, va a obligar a la directiva de Old Trafford a mantener a Carrick hasta, por lo menos, el próximo parón por fútbol de selecciones.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Son nueve partidos sin ganar entre todas las competiciones, solo una victoria en Premier, apenas tres puntos en la Champions League y eliminados a las primeras de cambio de la Copa de la Liga. El inicio de campaña es tétrico y en Carrington ya se ha barruntado el despido del técnico inglés, pese a que solo lleva desde enero como interino y desde mayo como entrenador permanente.

Que cumpla los dos años de contrato que firmó parece una utopía, pero va a tener dos balas más para revertir la situación, contra el Roma en Champions, de obligada victoria si se quiere tener alguna posibilidad de estar en el 'top ocho', y contra el Aston Villa, en Premier. De no ganar, pueden acabar la jornada en descenso.

Es un drama, y los jugadores no parecen estar al tanto de ello. Cuando Matheus Cunha adelantó en fuera de juego a su equipo este fin de semana contra el Chelsea, se fue al córner junto a varios compañeros y lo celebró con un baile. Más allá de que el gol fue anulado por posición antirreglamentaria, los aficionados les echaron en cara no ser conscientes del momento que están viviendo. No es momento para bailes, es momento para ganar, les recordaron.

Tampoco se entiende la actitud de Lisandro Martínez, que, con el United perdiendo 1-0 contra el Chelsea y teniendo tarjeta amarilla, propinó un codazo a Wesley Fofana que le costó la segunda amarilla y un penalti.

La derrota en Stamford Bridge, la tercera consecutiva tras el 4-1 contra el Como y el 3-0 contra el Bournemouth, parecía sentenciar a Carrick, pero la proximidad del duelo en Italia y su importancia, con el equipo vigésimo en la tabla de la Champions, obligan a agachar la cabeza y darle un último voto de confianza.

En Carrington, eso sí, la intención es clara. Si no hay un cambio de resultados, el parón por fútbol de selecciones dará el finiquito a Carrick y comenzará, si no ha comenzado ya, la búsqueda de un nuevo entrenador.

Antonio Conte, Eddie Howe y Julien Nagelsmann, los deseados. La duda es si alguno de ellos estará dispuesto a asumir un barco que desde 2013 nadie ha sido capaz de navegar.

Lo
más leído
del día

01
Política
Succionando al Estado: Latorre nombró a allegada, le dobló el salario y la comisionó días después a Senepa
Ver más
02
Clima
Meteorología mantiene la alerta en nueve departamentos
Ver más
03
Clima
Clima en Paraguay: Pronóstico de lluvia y 4 departamentos en alerta por tormentas
Ver más
04
Policiales
Joven falleció por apuñalamiento tras posible ataque de barras
Ver más
05
Clima
Alerta de tormentas y granizo se extiende a 10 departamentos de Paraguay
Ver más

Te puede interesar