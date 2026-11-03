ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 04:35

Arabia Saudí pospone la Copa Asiática hasta diciembre de 2027 por ataques de los hutíes

Imagen sin descripción

El Cairo, 3 nov (EFE).- Arabia Saudí anunció este martes el aplazamiento de la Copa Asiática de Fútbol de 2027, que se celebrará finalmente entre el 23 de diciembre de ese año al 21 de enero de 2028, en lugar de las fechas inicialmente previstas, por los ataques de los rebeldes hutíes del Yemen contra el reino.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) confirmó que, tras coordinar con el Comité Organizador Local y la Federación de Fútbol Saudí (SAFF), "la próxima edición, programada originalmente para celebrarse del 7 de enero al 5 de febrero de 2027, ha sido pospuesta para llevarse a cabo del 23 de diciembre de 2027 al 21 de enero de 2028 ", indicaron en un comunicado los organizaciones.

El Comité Organizador reafirmó "que continúa con los preparativos, en estrecha coordinación" con la Confederación Asiática y todas las partes interesadas "para ofrecer una edición excepcional del torneo que refleje la posición del reino y cumpla con las aspiraciones de los aficionados al fútbol en toda Asia".

Arabia Saudí hasta ahora había insistido en que mantenía los preparativos para albergar el torneo, pese al aplazamiento de otros eventos importantes en el reino.

Esta decisión se suma a la larga lista de eventos deportivos y culturales que el reino ha cancelado o aplazado como el Dakar o el rally en Yeda, así como la Semana de la Moda de Riad, el festival MDLBEAST Soundstorm y el Festival de Cine del Mar Rojo, por los ataques de los insurgentes yemeníes, que continúan lanzando ataques contra el país, incluidos aeropuertos.

El conflicto con los hutíes se reanudó en verano cuando el Ejército yemení, que actúa bajo patronazgo saudí, se atribuyó un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná, lo que provocó una respuesta de los hutíes, quienes además anunciaron un bloqueo marítimo a Arabia Saudí.

Mientras, la coalición antihutí liderada por Riad y el Gobierno yemení reconocido internacionalmente reanudaron sus bombardeos contra el territorio dominado por los hutíes e iniciaron una contraofensiva denominada "Amanecer del Yemen".

Lo
más leído
del día

01
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
02
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
03
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
04
Política
PLRA exige transparencia al Gobierno por crisis financiera y el caso Ueno Bank
Ver más
05
Nacionales
Santaní: a tres años del tornado, recuerdan la trágica muerte de Abigail
Ver más

Te puede interesar