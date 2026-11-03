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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 00:55

Atlético Nacional empata 1-1 con Bucaramanga y mantiene el liderato de la liga colombiana

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Bogotá, 2 nov (EFE).- Atlético Nacional consolidó este lunes su liderato en la Liga colombiana al empatar 1-1 en su visita al Atlético Bucaramanga en el estadio Américo Montanini, en un partido correspondiente a la jornada 17.

Por EFE
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El equipo dirigido por Lucas González se adelantó con un tanto de penalti de Edwin Cardona, pero el argentino Luciano Pons igualó para los locales en la segunda parte, en un encuentro marcado por las intervenciones de los porteros.

El partido comenzó con intensidad y apenas al minuto 4 el árbitro Alexander Ospina señaló penalti a favor de Nacional por una mano del defensor Nilson Castrillón dentro del área. Dos minutos después, Cardona convirtió el gol y puso en ventaja al conjunto verdolaga.

Bucaramanga intentó reaccionar y tuvo una oportunidad para igualar por medio de Félix Charrupí, cuyo remate exigió al guardameta argentino Franco Armani, que respondió con una intervención para evitar la caída de su portería.

Nacional también estuvo cerca de ampliar la diferencia en la primera mitad, especialmente con un remate de José Escorcia que se estrelló en el poste al minuto 25 y otra ocasión de Andrés Sarmiento que fue neutralizada por el portero uruguayo Cristopher Fiermarín.

El equipo local sufrió además dos contratiempos por las lesiones de Nilson Castrillón y Fabry Castro, quienes tuvieron que abandonar el terreno de juego durante el primer tiempo.

En la segunda mitad, Atlético Bucaramanga adelantó sus líneas en busca del empate, mientras Nacional intentó controlar el ritmo del encuentro.

La igualdad llegó al minuto 75, cuando el árbitro sancionó un segundo penalti por una falta de Xavi Ríos sobre Fabián Sambueza dentro del área. El delantero Luciano Pons ejecutó el cobro y venció a Armani para establecer el 1-1 definitivo.

Con este resultado, Atlético Nacional llegó a 36 puntos y se mantiene en el primer puesto de la clasificación, con una ventaja de dos unidades sobre América de Cali, que ocupa la segunda posición con 34.

Atlético Bucaramanga alcanzó los 29 puntos y continúa en la cuarta casilla, por detrás de Deportivo Cali, que suma 33 unidades, y por delante de Independiente Santa Fe, que tiene 28.

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