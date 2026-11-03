Colombia elige a Medellín y Envigado como sedes del Sudamericano Sub-20 de 2027

El certamen juvenil más importante del continente tendrá lugar del 22 de enero al 7 de febrero de 2027 y otorgará cuatro cupos para la Copa Mundial Sub-20, que se disputará en Azerbaiyán y Uzbekistán a finales del próximo año, detalló la Federación en un comunicado.

Representantes de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) y la FCF visitaron ambas ciudades para evaluar los escenarios deportivos, inspeccionar los campos de entrenamiento de la vecina localidad de Itagüí y revisar la planificación general del campeonato en distintos municipios de Antioquia.

Para el presidente de la FCF, Ramón Jesurun, la designación de Colombia como sede "ratifica la confianza de los organismos internacionales" en la "capacidad organizativa" de la Federación.

"Seguiremos trabajando para ofrecer las mejores condiciones a las selecciones participantes y contribuir al crecimiento del fútbol juvenil en la región", aseguró Jesurun.

Asimismo, el presidente de la FCF recordó como su país ha acogido nueve eventos deportivos de "talla continental y mundial" en los últimos once años.

La última vez que Colombia organizó el Sudamericano Sub-20 fue en 2023, en el que los anfitriones, Brasil, Uruguay y Ecuador clasificaron al Mundial de la categoría que se disputó en Argentina ese año.