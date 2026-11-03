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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 00:20

Deportivo Maldonado deja pasar su oportunidad y Peñarol sigue al frente de la Tabla Anual

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Montevideo, 2 nov (EFE).- Deportivo Maldonado dejó pasar este lunes su oportunidad de treparse a lo más alto de la Tabla Anual acumulada y Peñarol mantuvo la cima a falta de 6 puntos en disputa.

Por EFE
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En el último partido de la decimotercera jornada, el equipo dirigido por Gabriel Di Noia igualó 0-0 con Albion y dejó 2 puntos vitales por el camino.

Con el empate, Deportivo Maldonado llegó a 63 puntos en la acumulada y alcanzó la línea de Montevideo City Torque, mientras que Peñarol acumula 65 y sigue al frente de la clasificación.

El Aurinegro es el único que depende de sí mismo para conquistar la clasificación que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

En la próxima fecha, Peñarol visitará a Defensor Sporting, al tiempo que Deportivo Maldonado recibirá a Cerro y Montevideo City Torque se enfrentará con Racing. En la última, el conjunto de Diego Aguirre se medirá con Cerro Largo, los ciudadanos visitarán a Progreso y los de Di Noia jugarán con Boston River.

El ganador de la Tabla Anual acumulada se enfrentará en la final de la Liga Uruguaya al vencedor de la semifinales que pondrá cara a cara al campeón del Torneo Apertura con el del Torneo Clausura.

Este fin de semana, Liverpool dio un nuevo paso hacia la conquista del Clausura uruguayo al conseguir una nueva victoria que lo mantuvo como líder a falta de dos jornadas por disputarse.

El conjunto dirigido por Jorge Fossati venció por 2-0 a Juventud con dos tantos de Federico Martínez y de esa forma llegó a 30 unidades, dos más que las que acumula su más inmediato perseguidor.

Por otra parte, Danubio y Progreso, dos equipos que a lo largo de su historia fueron campeones uruguayos, descendieron a la Segunda División Profesional.

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