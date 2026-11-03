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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 14:35

El fútbol panameño expresa sus condolencias por la muerte de Jesús de Miguel

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Ciudad de Panamá, 3 nov (EFE).- La Federación Panameña de Fútbol (FPF) expresó este martes sus condolencias por el fallecimiento del futbolista español Jesús de Miguel Alameda, de 30 años, quien murió tras sufrir un fuerte golpe durante un partido con el CD Tenerife frente al FC Andorra.

Por EFE
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"Desde la Federación Panameña de Fútbol y toda la familia del fútbol panameño, expresamos nuestras más sentidas condolencias por el fallecimiento de Jesús de Miguel", manifestó la entidad en un comunicado difundido en sus redes sociales.

De Miguel falleció este martes en el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria, donde permanecía ingresado desde la noche del lunes en cuidados intensivos.

En su mensaje, la FPF recordó el vínculo del CD Tenerife con Panamá, al destacar que en ese equipo brilló el histórico delantero panameño Rommel Fernández.

"El CD Tenerife, club donde brilló nuestro inolvidable Rommel Fernández, hoy vuelve a estar de luto", señaló la federación, que también se solidarizó con los familiares, compañeros, amigos y toda la afición tinerfeña.

"Paz a su alma", concluyó el organismo rector del fútbol panameño.

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