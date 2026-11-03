El West Ham confirma la destitución de Nuno Espíritu Santo

Tras una revisión exhaustiva del inicio de la temporada del EFL Championship, la segunda división inglesa, la junta directiva considera que es necesario un cambio en este momento "para garantizar que los objetivos y las expectativas del Club se mantengan en el buen camino".

El segundo entrenador, Rui Pedro Silva, y el entrenador de porteros, Rui Barbosa, también han abandonado el club.

El West Ham United agradece a Nuno y el resto del cuerpo técnico destituido "su gran esfuerzo y compromiso durante su etapa en el Club", y les desea lo mejor para el futuro.

El proceso de selección del nuevo entrenador principal ya está en marcha.

Mark Noble, Steve Potts y Gerard Prenderville se harán cargo temporalmente de la preparación del equipo de cara al partido de este miércoles contra el Cardiff City, y el Club no hará más comentarios hasta que se confirme el nombramiento del nuevo entrenador.