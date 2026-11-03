ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
La primera mañana
ABC Cardinal AM de 05:00 a 07:59
Escuchar ABC AM
La Incondicional
ABC FM 06:00 a 08:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 06:00:00 a 07:59:00
Ver ABC TV
21º
Ahora
ver más
21º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-04
Min
21º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
19º
Máx
30º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
17º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
14º
Máx
24º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.810
Venta
6.090
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 08:00

El West Ham confirma la destitución de Nuno Espíritu Santo

Imagen sin descripción

Redacción deportes, 3 nov (EFE).- El West Ham United ha confirmado mediante un comunicado que el entrenador del primer equipo masculino, el portugués Nuno Espírito Santo, ha dejado su cargo "con efecto inmediato".

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Tras una revisión exhaustiva del inicio de la temporada del EFL Championship, la segunda división inglesa, la junta directiva considera que es necesario un cambio en este momento "para garantizar que los objetivos y las expectativas del Club se mantengan en el buen camino".

El segundo entrenador, Rui Pedro Silva, y el entrenador de porteros, Rui Barbosa, también han abandonado el club.

El West Ham United agradece a Nuno y el resto del cuerpo técnico destituido "su gran esfuerzo y compromiso durante su etapa en el Club", y les desea lo mejor para el futuro.

El proceso de selección del nuevo entrenador principal ya está en marcha.

Mark Noble, Steve Potts y Gerard Prenderville se harán cargo temporalmente de la preparación del equipo de cara al partido de este miércoles contra el Cardiff City, y el Club no hará más comentarios hasta que se confirme el nombramiento del nuevo entrenador.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Política
Peña se queda en Paraguay: no irá a Madrid tras declaraciones de Alliana
Ver más
03
Política
Soroka dice que la trama de la ANR amerita ser acompañada con un “pororó bien grande”
Ver más
04
Policiales
Investigan a conductor que realizó “trompos” con auto de lujo en pleno centro de Villarrica
Ver más
05
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más

Te puede interesar