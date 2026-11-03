Empeora la situación neurológica del jugador del Tenerife que sufrió choque con arquero

La entidad deportiva aseguró en una publicación en la red social X que "la situación médica de Jesús de Miguel ha empeorado neurológicamente", después de que el futbolista permaneciera inicialmente en observación en el centro hospitalario a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza.

El CD Tenerife también comunicó que ofrecerá nuevos detalles en las próximas horas.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División del fútbol español frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó en la disputa por un balón dividido con el guardameta visitante, Jesús Owono.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital.