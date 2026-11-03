Filipe Relvas: "Debemos mostrar respeto al Real Madrid, tienen a los mejores jugadores"

"Este es el tipo de partido que queremos jugar tanto como sea posible para mejorar también como futbolistas. Es una oportunidad para demostrar nuestra calidad. Debemos mostrar respeto al Real Madrid, ya que tienen a los mejores jugadores. Es un excelente club y debemos estar preparados para luchar, sacar intensidad, ejercer presión, tener personalidad, jugar bien y luchar hasta el último momento", añadió el portugués.

"Este tipo de encuentros son muy especiales. Hemos jugado partidos importantes antes, y en los últimos dos días nos hemos centrado exclusivamente en este. El reto es enorme para nosotros. Merecemos estar aquí gracias a lo que hicimos el año pasado. Debemos demostrar que estamos listos para competir contra estos equipos", señaló.

Dedicó unas palabras a su compatriota Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid: "Es una leyenda en Portugal, y no sólo. El entrenador, los jugadores, todos son de muy alta calidad. Sin embargo, tenemos un buen equipo, capacidades que nos ayudarán. Cuanta más posesión tengamos, es posible que tengamos más oportunidades. Y con la ayuda de nuestros aficionados, podemos lograr mucho mañana".

"No estamos en nuestro mejor momento. El fútbol tiene este tipo de períodos y tenemos que aceptar que no es el mejor. Tenemos fe en todos, en los jugadores, en el entrenador y en todo el 'staff'. Me siento confiado en que mañana podemos sacar lo mejor de nosotros y ser competitivos contra el Real Madrid", terminó.