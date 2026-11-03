ABC
3 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
30º
Ahora
ver más
30º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
32º
undefined 2026-11-04
Min
23º
Máx
40º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
28º
undefined 2026-11-06
Min
18º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 11:50

Filipe Relvas: "Debemos mostrar respeto al Real Madrid, tienen a los mejores jugadores"

Imagen sin descripción

Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- El jugador del AEK de Atenas Filipe Relvas declaró que deben "mostrar respeto al Real Madrid", porque "tienen a los mejores jugadores" en la previa del encuentro de su equipo ante el conjunto blanco en la Liga de Campeones (miércoles, 4 de noviembre, 18.45 horas CET).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"Este es el tipo de partido que queremos jugar tanto como sea posible para mejorar también como futbolistas. Es una oportunidad para demostrar nuestra calidad. Debemos mostrar respeto al Real Madrid, ya que tienen a los mejores jugadores. Es un excelente club y debemos estar preparados para luchar, sacar intensidad, ejercer presión, tener personalidad, jugar bien y luchar hasta el último momento", añadió el portugués.

"Este tipo de encuentros son muy especiales. Hemos jugado partidos importantes antes, y en los últimos dos días nos hemos centrado exclusivamente en este. El reto es enorme para nosotros. Merecemos estar aquí gracias a lo que hicimos el año pasado. Debemos demostrar que estamos listos para competir contra estos equipos", señaló.

Dedicó unas palabras a su compatriota Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid: "Es una leyenda en Portugal, y no sólo. El entrenador, los jugadores, todos son de muy alta calidad. Sin embargo, tenemos un buen equipo, capacidades que nos ayudarán. Cuanta más posesión tengamos, es posible que tengamos más oportunidades. Y con la ayuda de nuestros aficionados, podemos lograr mucho mañana".

"No estamos en nuestro mejor momento. El fútbol tiene este tipo de períodos y tenemos que aceptar que no es el mejor. Tenemos fe en todos, en los jugadores, en el entrenador y en todo el 'staff'. Me siento confiado en que mañana podemos sacar lo mejor de nosotros y ser competitivos contra el Real Madrid", terminó.

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: hasta cuánto dinero podrán recuperar los depositantes y cuándo
Ver más
03
Economía
Se debe exigir renuncia de Santiago Peña y su cúpula económica, dice economista
Ver más
04
Economía
Ueno Bank: BCP explica la resolución y qué va a pasar ahora
Ver más
05
Economía
¡Atención clientes de Ueno! Ninguna aplicación ni servicio está activo por el momento y BCP comunicará los pasos a seguir
Ver más

Te puede interesar