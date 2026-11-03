Gerard Piqué: "Lo siento con toda mi alma"

"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", publicó en sus redes sociales el dirigente del club del Principado, que compite en la Segunda División del fútbol español.

El exfutbolista del Barça y de la selección española siguió como de costumbre el partido del lunes al mediodía de su equipo contra el CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López y se le vio bastante afectado por lo sucedido.

Esta es la primera manifestación de Gerard Piqué de manera pública después del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, tras una dura entrada en la disputa de un balón dividido con Jesús Owono, en el minuto 108 del encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez.