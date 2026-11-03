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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 07:25

Gerard Piqué: "Lo siento con toda mi alma"

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Andorra La Vella, 3 nov (EFE).- Gerard Piqué, máximo accionista y también máximo responsable del equipo técnico del FC Andorra, afirmó que lamenta con toda su alma el fallecimiento de Jesús de Miguel, que murió este martes tras sufrir la víspera un golpe con el guardameta del conjunto andorrano Jesús Owono.

Por EFE
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"Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz Jesús", publicó en sus redes sociales el dirigente del club del Principado, que compite en la Segunda División del fútbol español.

El exfutbolista del Barça y de la selección española siguió como de costumbre el partido del lunes al mediodía de su equipo contra el CD Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López y se le vio bastante afectado por lo sucedido.

Esta es la primera manifestación de Gerard Piqué de manera pública después del trágico fallecimiento de Jesús de Miguel, tras una dura entrada en la disputa de un balón dividido con Jesús Owono, en el minuto 108 del encuentro disputado en el Heliodoro Rodríguez.

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