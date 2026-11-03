Grecia, la 'bestia negra' del Real Madrid

El último precedente de visita de los merengues a Grecia, en noviembre de 2025, es el único que se saldó con victoria. En la fase liga de la Liga de Campeones 2025-2026, el Real Madrid, entonces entrenado por Xabi Alonso, se impuso por 3-4 al Olympiacos.

El equipo del Pireo se adelantó en el minuto 8 con un tanto de Chiquinho. Kylian Mbappé tomó galones y lideró la remontada: anotó tres goles consecutivos en apenas siete minutos, entre el 22 y el 29, en el segundo 'hat trick' más rápido de la historia de la 'Champions'.

Taremi recortó distancias en la segunda parte, pero Mbappé hizo el cuarto en su cuenta particular para dar tranquilidad. El Kaabi volvió a apretar el partido en el tramo final, aunque el Madrid consiguió aguantar los tres puntos.

Era el quinto enfrentamiento de la historia del club blanco contra el Olympiacos sobre suelo griego. En los cuatro anteriores, el equipo ahora entrenado por Jose Mourinho había cosechado tres empates y una derrota (en la fase de grupos de la Liga de Campeones 2005-2006, por 2-1).

El Real Madrid ha visitado Grecia para enfrentarse a otros dos equipos: el Panathinaikos y el AEK de Atenas. Ante el Panathinaikos, el único precedente en suelo griego, en el estadio Apostolos Nikolaidis, es un empate a 2 en la edición 2001-2002 de la 'Champions', en la que los blancos terminarían alzándose con el trofeo.

Contra el AEK, el Madrid perdió en su primer partido en Grecia, el 18 de septiembre de 1985, por 1-0, en la entonces conocida como Copa de la UEFA, y empató a 2 en su segunda visita al feudo del equipo ateniense, el 22 de octubre de 2002, ya en Liga de Campeones.

Ahora, además, el AEK de Atenas brilla en su feudo esta temporada. Los de Marko Nikolic han ganado los siete encuentros oficiales que han disputado en el Allwyn Arena este curso, y con contundencia: 30 goles a favor y sólo uno en contra (el cual, además, fue en el tiempo añadido de un partido que terminó 8-1).

El vigente campeón de la Superliga griega perdió un partido del campeonato doméstico por primera vez desde hacía un año en el derbi ante el Panathinaikos el pasado domingo (2-0). De sus últimos cinco encuentros, ha caído en cuatro, pero ninguno de ellos en su feudo. Un aviso para un Real Madrid al que Grecia no se le da bien.