Gustavo Caballero fue demorado tras conducir un auto que figuraba como robado

Según información difundida por Globo Esporte, un control policial interceptó el vehículo que manejaba y, al constatar que contaba con una denuncia por robo, los agentes lo trasladaron de inmediato a la comisaría para prestar declaración. Se espera que recupere su libertad en las próximas horas.

Lea más: Corinthians recurre la decisión de la Conmebol de no homologar licencia de Seedorf

El hecho se produjo luego de que el jugador entrenara con total normalidad junto al plantel en el turno matutino. Ante la viralización de las imágenes en las redes sociales, la institución y el propio deportista salieron rápidamente a aclarar la situación a través de comunicados oficiales.

El club confirmó que el caso será investigado a fondo, mientras que el futbolista continúa bajo el calendario previsto de actividades del equipo.

O atacante do Santos, Gustavo Caballero foi levado pela polícia após uma blitz. pic.twitter.com/My4hz76mSs — PeuSantista (@Peu_emici) November 3, 2026

Comunicado oficial de Santos FC:

“Santos FC aclara, respecto a las imágenes que circulan en redes sociales, que el atleta Gustavo Caballero alquiló un vehículo a una empresa especializada en el sector y fue sorprendido durante un acercamiento policial, en el que se constató que el coche tenía antecedentes de haber sido robado”.

“El jugador fue llevado a la comisaría para prestar declaración sobre el incidente. El club confía en que las autoridades competentes, con la colaboración de la empresa responsable del alquiler, esclarecerán debidamente los hechos y se mantiene a disposición para contribuir a las investigaciones”.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nota de Gustavo Caballero:

“Hoy me abordaron agentes de la Policía Militar aquí en Santos debido a una denuncia relacionada con el auto que conducía. Quiero explicar lo sucedido”.

“Alquilé un auto con Movida el 31 de agosto de 2026, de forma totalmente legal y con un contrato a mi nombre. Desde entonces, he pagado todo puntualmente con mi tarjeta, la cual está vinculada al contrato. Presenté toda la documentación adjunta”.

“Sin embargo, la empresa registró el alquiler con los datos de otra persona, que comparte parte de mi nombre y también es paraguaya. Considero que fue un error absurdo, dadas las consecuencias que acarreó. Esta persona vio el alquiler a su nombre y presentó una denuncia ante la policía, lo cual es comprensible”.

Fuente: Globo Esporte