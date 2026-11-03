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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 14:55

Jose Mourinho: "Yo no creo mucho en los puntos de inflexión"

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Redacción Deportes, 3 nov (EFE).- Jose Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró este martes que no cree "mucho en los puntos de inflexión" y explicó la mejoría de sus jugadores como parte de un "proceso".

Por EFE
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"Desde el punto de vista emocional tiene un impacto, estás perdiendo un partido y remontas y ganas, pero punto de inflexión a nivel de juego, no creo, porque creo más en el proceso que propiamente en el momento. Nos conocemos cada vez mejor. Esta acumulación de trabajo y experiencia es lo que hace a los equipos mejores, yo no creo mucho en los puntos de inflexión", añadió en la rueda de prensa previa al partido de este miércoles contra el AEK de Atenas.

Incidió en la dificultad del encuentro en Grecia: "Tenemos que ir serios. Estamos cerca de clasificarnos para 'play-off', pero lejos de directamente a octavos, y necesitamos puntos. Hay que jugar un partido serio contra un equipo que en su estadio es fuerte. El hecho de que el Madrid solo ha ganado un partido europeo en Atenas, de ocho una única vez, tiene significado. Necesitamos puntos".

"Son los campeones (de la liga griega). Nos ha tocado mucho campeón en esta serie de ocho partidos. Grecia es difícil. El Real Madrid, que es el rey de Europa, en ocho partidos en Grecia solo ha ganado uno, la temporada pasada, y con la dificultad del resultado. He jugado dos veces y he sentido la dificultad que es jugar en este tipo de ambiente", resaltó, sobre el AEK de Atenas y sobre su estadio.

"Un equipo que tiene un calendario muy complicado en 'Champions' y piensan lo que piensan todos, que es en casa, es la mejor oportunidad que tienen para hacer puntos. Después, la camiseta blanca tiene mucho peso a nivel motivacional, cada adversario se motiva muchísimo, una situación que para nosotros es un honor. Si no estamos a tope, no ganaremos", resumió.

Por esa dificultad, prefirió no especular sobre la posibilidad de ganar la que sería su tercera Liga de Campeones: "Sería la tercera con tres clubes diferentes, sería conseguirla con el club más grande en el mundo, pero estamos hablando de situaciones hipotéticas, y a mí me gustan más las situaciones reales. Nos faltan puntos hasta para clasificarnos. Mientras no esté clasificado, no me gusta hablar ni de octavos de final".

"Hay que hacer puntos. Hemos hecho 9, seis de ellos contra dos equipos muy difíciles, pero hay que seguir. Mañana partido difícil, pero después de este viaje inoportuno entre dos partidos importantes del campeonato [LaLiga], ya que estamos aquí, hay que ganar", sentenció.

Tampoco comparó a su equipo actual con el que entrenó en su primera etapa en el Real Madrid: "No me gusta hacer comparaciones. Estamos hablando de muchísimos años atrás. Este equipo tiene un gran potencial, sin duda, el otro también lo tenía, el otro ganó muchos títulos, conmigo solo tres, pero después ha ganado títulos durante muchos años, este equipo no ha ganado nada todavía, está en el inicio. Vamos a ver lo que el futuro nos dice".

Mourinho también dedicó unas palabras al futbolista fallecido Jesús de Miguel: "Es una cosa impactante para el mundo en general, pues imagina para el mundo del fútbol, para nosotros, que estamos cada día en el campo. Es duro, es triste, las palabras y los sentimientos van todos para la familia y para los amigos del jugador que falleció. Tiene que ser un momento muy complicado para el otro jugador involucrado en la situación. Triste para todos".

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