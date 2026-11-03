La NFL vuelve a España con el objetivo de asentarse e ir más allá de un solo partido

Así lo explicaron algunos de los asistentes a la NFL Media Summit, un encuentro entre periodistas y medios de comunicación con directivos de la NFL, que sirve como punto de partida para una semana repleta de eventos en la capital de España con la disputa del ansiado enfrentamiento como lugar de llegada.

"Estos partidos siempre los enfocamos como una pequeña Superbowl: durante la semana pasan cosas, vamos creando ese 'momentum', van llegando los aficionados, vienen de muchos sitios distintos y llenan los rincones de Madrid. Este año en Madrid tenemos distintos eventos que se irán posicionando a lo largo y ancho de toda la ciudad", explicó Rafael de los Santos, director de la NFL en España.

Entre los que más destacó se encuentra la NFL House, "un espacio para juntarnos no solo con nuestros aficionados, sino con nuestros partners"; la NFL Experience; o la tienda de la NFL en el estadio Santiago Bernabéu, que el año pasado fue un éxito que no esperábamos a ese nivel, por la cantidad de gente que fue" y que esta vez abrirá del jueves al lunes.

"Es importante que este partido suceda porque es la base y el escaparate sobre el que nosotros queremos construir la presencia de la NFL. Esto es una semana y un día, pero queremos estar presentes el resto de los 364 días del año. Nuestros 'partners' son importantes no solo el día de partido sino todo el año, queremos mostrar las actividades en las que trabajamos con ellos. Queremos mostrar lo importante que es el aficionado", declaró.

Por su parte Gerrit Meier, director general y responsable internacional de la NFL, apuntó: "Estamos entusiasmados. Es nuestro segundo año. Madrid es una de esas ciudades increíbles con su gente, su cultura y su calidez. Muchas gracias por permitirnos regresar por segunda vez este año. Después del partido todo el país despertó a lo que era y a lo que podía llegar a ser".

"Queremos ser una marca deportiva global. Esta temporada es solo otro gran paso en esa dirección. Este año estamos jugando nueve partidos internacionales. Mercados nuevos y mercados que repiten, como el de España. Pero también sabemos que los partidos por sí solos no son suficientes. El verdadero trabajo empieza mucho antes y continúa mucho después de que se juegue un partido. Por eso sabemos que tenemos que estar en el mercado los 365 días del año. Sabemos que es un juego americano, pero queremos envolverlo en todo lo que es español", subrayó.

Pablo Moyano, responsable de colaboraciones comerciales de NFL España, manifestó: "En todo el plan de desarrollo y crecimiento que tiene la NFL, y del que España es parte, los sponsors juegan un papel fundamental. Queremos que NFL sea una plataforma que aporte valor a las empresas, con la que puedan innovar y a través de la cual puedan conectar con nuevas audiencias".

En cuanto a Alex Wicks, CEO del Real Madrid estadio, comentó: "Desde a remodelación del estadio nos hemos centrado en demostrar que el Bernabéu no es solo el mejor estadio de fútbol del mundo, sino el mejor recinto del mundo. La colaboración con la NFL es un ejemplo perfecto de cómo podemos atraer a nuevos públicos al Bernabéu y ofrecer la oportunidad de darnos a conocer en un escenario mundial".

"La colaboración con la NFL es una colaboración a largo plazo entre dos de las marcas más grandes y reconocidas del mundo para que pueda consolidarse como uno de los planes fundamentales del calendario deportivo, cultural y de entretenimiento de Madrid y del Bernabéu cada año", agregó en su intervención.

Además César Cernuda, presidente de Netapp, mostró su orgullo porque la compañía sera partner a nivel mundial de la NFL; Lina Carlos de Vergara, responsable de márketing de NFL España, defendió las NFL Experiences como una manera de acercarse "a esos clubes y aficiones y contar con su ayuda para ir introduciendo la NFL en todos los rincones de España; y Ángel Herraiz, responsable de operaciones de negocio de NFL España, analizó el momento del flag football: "A día de hoy es un deporte superincipiente. Va a ser olímpico y eso hace que los jugadores vean la posibilidad de ir a unos Juegos como algo más cercano que en otros deportes".