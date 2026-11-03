Le Normand y Sorloth, titulares en el Atlético; Olise y Neuer, en el once del Bayern

El Atlético empieza con Jan Oblak, en la portería; Giuliano Simeone, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Pablo Barrios, Marcos Llorente y Álex Baena, en el medio campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.

En el Bayern, mientras, Aaron Danks alinea de inicio a Manuel Neuer, en su vuelta de una lesión; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Tom Bischof; Lennart Karl, Michael Olise, Alphonso Davies; y Harry Kane.