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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 16:15

Le Normand y Sorloth, titulares en el Atlético; Olise y Neuer, en el once del Bayern

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Madrid, 3 nov (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, apuesta por Robin Le Normand para el centro de la defensa y cuenta con Alexander Sorloth en la delantera, en el partido de este martes en la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich, en el que salen de inicio tanto el portero Manuel Neuer como el media punta Michal Olise en el equipo alemán.

Por EFE
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El Atlético empieza con Jan Oblak, en la portería; Giuliano Simeone, Marc Pubill, Robin Le Normand, David Hancko y Alejandro Grimaldo, en la defensa; Pablo Barrios, Marcos Llorente y Álex Baena, en el medio campo; y Julián Alvarez y Alexander Sorloth, en la delantera.

En el Bayern, mientras, Aaron Danks alinea de inicio a Manuel Neuer, en su vuelta de una lesión; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanisic; Joshua Kimmich, Tom Bischof; Lennart Karl, Michael Olise, Alphonso Davies; y Harry Kane.

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