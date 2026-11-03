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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 06:00

Muere el delantero del Tenerife Jesús de Miguel tras el golpe que sufrió contra el Andorra

Imagen sin descripción

Santa Cruz de Tenerife (España), 03 nov (EFE).- El delantero del CD Tenerife español Jesús de Miguel, de 30 años, ha fallecido este martes en el Hospital Universitario de Nuestra Señora de la Candelaria, donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido contra el Andorra.

Por EFE
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"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda", ha informado el club canario en sus redes sociales.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido de la Segunda División española entre el Tenerife y el FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

Jesús de Miguel recibió un fuerte golpe en el pecho, tras el cual entró en parada cardiorrespiratoria.

El incidente obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108, con el fin de facilitar el acceso al terreno de juego de los servicios sanitarios. ´

Los profesionales médicos atendieron al futbolista sobre el césped y, posteriormente, fue evacuado de urgencia en ambulancia al hospital.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", ha agregado el club.

Asimismo, ha agradecido "todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas" y ha solicitado máximo respeto a su privacidad "en estos terribles momentos".

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