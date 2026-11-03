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Fútbol Internacional
03 de noviembre de 2026 - 05:55

Muere Jesús de Miguel tras el golpe sufrido en el Tenerife-Andorra, de la Segunda española

Imagen sin descripción

Santa Cruz de Tenerife (España), 3 nov (EFE).- El delantero Jesús de Miguel, de 30 años, falleció este martes en el hospital donde estaba ingresado desde anoche en cuidados intensivos a consecuencia del fuerte golpe que sufrió durante el partido entre su equipo, el CD Tenerife, y el Andorra, de la Segunda División española.

Por EFE
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"Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas (07.00 GMT), de Jesús de Miguel Alameda", informó el club en sus redes sociales.

El percance tuvo lugar este lunes en el tramo final del partido frente al FC Andorra disputado en el estadio Heliodoro Rodríguez López, de Santa Cruz de Tenerife, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga Hypermotion (Segunda), cuando el atacante tinerfeñista colisionó de forma fortuita con el guardameta visitante, Jesús Owono, en la pugna por un balón dividido.

El choque obligó a suspender definitivamente el encuentro en el minuto 108 para facilitar la entrada sobre el terreno de juego de los servicios sanitarios, que atendieron al futbolista sobre el césped antes de evacuarlo de inmediato en ambulancia hacia el hospital.

"No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace", agregó el club.

Asimismo, agradeció "todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas" y solicitó máximo respeto a su privacidad "en estos terribles momentos".

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