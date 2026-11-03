Pellegrini destaca que se enfrentan "dos equipos en buen momento"

Pellegrini, en la comparecencia de prensa que ofreció en el escenario del partido, el Signal Iduna Park, previa al entrenamiento de su equipo, mostró su confianza en ofrecer un espectáculo notable, ya que se trata de dos contendientes "que hacen un fútbol más creativo que destructivo, buscando la portería rival".

El preparador de la formación sevillana añadió que espera continuar con su racha de victorias en el torneo -lleva un pleno de tres en las primeras jornadas- "con la misma ilusión que el primer día" cuando iniciaron la competición en el campo del Lille francés (2-3).

El entrenador santiaguino explicó que "si al comenzar" la competición le "hubieran dicho" que el Betis iba "a tener nueve puntos a estas alturas", lo habría calificado como "una hazaña, pero el equipo lo ha conseguido por su juego" y ahora desea "clasificar" para la siguiente ronda "lo más arriba posible".

Pellegrini sabe de su situación de privilegio "con diez puntos", uno más de los que hoy tiene, con los que "se han clasificado" para la siguiente ronda "los otros dos años" desde que se adoptó la actual fórmula, algo que "dicen las estadísticas", pero aseguró que el "logro" se alcanzará si el Betis sigue siendo "el mismo equipo de siempre".

Manuel Pellegrini explicó que el fútbol español vive "una semana complicada" porque "a la tragedia ferroviaria" del pasado miércoles en la provincia de Toledo "se suma ahora el desgraciado accidente de un compañero", el delantero Jesús de Miguel, fallecido este martes tras un suceso "inesperado en un campo de fútbol" y que lo ha dejado "consternado", por lo que quiso "mandar un saludo a la familia".

El preparador de los verdiblancos admitió que al extremo brasileño Antony dos Santos "le vendría muy bien" marcar el miércoles porque reencontrarse con el gol en "un partido de esta importancia, le daría confianza" para "retomar el nivel" de campañas anteriores tras un periodo en el que "se le ha cargado" con la crítica.

Igual que expresó este mismo martes el presidente del Betis, Ángel Haro, Pellegrini aseguró que la posible renovación de su contrato, que expira el próximo 30 de junio, "en este momento no tiene trascendencia", ya que "las cosas van fluyendo sola y ya se verá lo que pasa en un futuro".

El técnico chileno cumple su séptima temporada en el Betis, "un tiempo largo", por eso pidió "no olvidar el pasado", ya que en temporadas anteriores de esta etapa "ha habido plantillas importantes" que han dado "muchas satisfacciones" como un título de la Copa del Rey o varias "clasificaciones para Europa".