Tenerife y el mundo del fútbol lloran a Jesús de Miguel, cuya muerte investiga la Policía

La familia blanquiazul tenía el corazón en un puño desde que De Miguel fue retirado en camilla a una ambulancia y de ahí al Hospital de La Candelaria, desde donde salieron unas primeras informaciones que invitaban a la esperanza: el jugador estaba estable dentro de la gravedad.

Pero bien avanzada la madrugada de este martes, las noticias fueron muy preocupantes, había empeorado su estado neurológico, y apenas unas horas más tarde, a las 8:00, se confirmó el fatal desenlace.

Al hospital de La Candelaria se han ido acercando a lo largo de la mañana compañeros de vestuario, cuerpo técnico y directivos del CD Tenerife.

Allí, el máximo accionista del club tinerfeño, Rayco García, ha avanzado que el funeral por Jesús de Miguel se celebrará en Navahermosa, en la provincia de Toledo, en cuanto se pueda trasladar su cuerpo a la península, y que la idea es que acudan la primera plantilla y la directiva para darle el último adiós.

El club ha convocado además a su afición y al conjunto de la isla de Tenerife a un homenaje el sábado en el estadio Heliodoro Rodríguez López.

"Estamos muy, muy dolidos y el tinerfeñismo está de luto. Son cosas que, a veces, por mucho que las trates de entender, son muy difíciles de aceptar", ha expresado García.

Las muestras de apoyo se han ido sucediendo en diferentes puntos de la isla, como en el propio estadio Heliodoro Rodríguez López, adonde se han ido acercando los aficionados con flores, velas y carteles que han depositado en la puerta 8.

Todo ello en medio de un ambiente de recogimiento poco habitual en un punto de la capital tinerfeña habitualmente ajetreado por el constante trasiego de personas y vehículos.

Jóvenes y mayores se han sumado gradualmente a esta muestra de cariño y respeto, muchos con lágrimas en los ojos, otros incapaces de articular palabra y la mayoría guardando un respetuoso silencio.

También ha habido una avalancha de reacciones en redes sociales, por parte de deportistas y clubes hasta representantes del mundo de la política nacional y local. El Cabildo de Tenerife ha decretado un día de luto oficial.

La UEFA, por su parte, ha decretado un minuto de silencio en todos los partidos de esta semana.

Dadas las circunstancias de la muerte del futbolista, tras sufrir un violento encontronazo contra el portero del Andorra Jesús Owono, la policía española ha abierto una investigación que está ya bajo supervisión judicial, han confirmado a EFE fuentes de la Comisaría provincial.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Canarias detallan que toda muerte que no tiene causa natural, sea por accidente o por otro motivo, conlleva la apertura de oficio de una investigación judicial, como en este caso.

El fiscal jefe de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, ve "muy difícil" que se abra un proceso penal por el fallecimiento del futbolista Jesús de Miguel, pues el golpe que recibió se produjo en un lance del juego y habrá que esperar a lo que determine el Comité de Disciplina Deportiva.

En declaraciones a EFE, Sánchez-Jáuregui ha señalado que una doctrina muy antigua del Tribunal Supremo indica que las lesiones en el ámbito deportivo no son punibles excepto, obviamente, si ha habido una agresión de un jugador a otro en un momento de parada del juego.

Ha precisado el fiscal que, en todo caso, hay que atenerse primero a lo que recoja el acta arbitral y, posteriormente, a lo que dictamine el Comité de Disciplina Deportiva.

En concreto, ha añadido, habrá que espera a conocer si éste considera que en la jugada desencadenante del fatal desenlace ha habido juego peligroso o muy peligroso, y si entiende que el golpe efectuado por el portero del Andorra, Jesús Owono, fue con intención de hacer daño o no.