Zubimendi pasa a un segundo plano

La sensación es que ha dejado de contar. No ha sido titular en ningún partido de liga, tampoco en Liga de Campeones, donde sólo ha jugado ocho minutos. Sus únicas dos titularidades han llegado en la Copa de la Liga, una competición en la que han quedado ya eliminados en los octavos de final.

La llegada de Bruno Guimaraes, la recuperación de Mikel Merino y la decisión de Arteta de quedarse a Myles Lewis-Skelly ha limitado la cantidad de minutos de los que dispone el ex de la Real Sociedad.

El centro del campo favorito de Arteta ha pasado a ser el que forman Declan Rice, Bruno Guimaraes y Martin Odegaard, otro que ha superado los problemas físicos de las últimas dos temporadas y ha encontrado una regularidad con la que es imposible sacarle del once.

Los primeros cambios de Arteta en esas posiciones son Merino, cuando hace falta el gol, y Lewis-Skelly, que como demostró en la victoria ante el Liverpool puede dar más control y balón. Su desplazamiento del lateral izquierdo, donde no convence, al centro del campo, no ha jugado en favor de Zubimendi. Incluso el centrocampista inglés ya le quitó la titularidad en la final de la Liga de Campeones que perdieron contra el Paris Saint Germain.

Zubimendi le costó 60 millones al Arsenal en el verano de 2025. Tiene contrato hasta 2030. Pero ahora la pregunta es cuál va a ser el futuro del vasco en el club inglés.

Arteta es reacio a deshacerse de él. Así lo dejó claro en los últimos días del mercado de fichajes, cuando la acumulación de jugadores en el centro del campo empezó a despertar las dudas de cómo el técnico les daría cabida a todos. Arteta ha vivido en sus carnes lo duro que es perder dos ligas por las lesiones de sus jugadores. En los dos últimos años ha tratado de fortalecer la plantilla lo máximo posible para protegerse ante problemas físicos como los de, por ejemplo, William Saliba este curso.

Pero el técnico español también tendrá que tener en cuenta el deseo de su jugador, que no quiere perder ritmo competitivo ni su sitio en la selección española, con la que ha ganado la Eurocopa y el Mundial.

En los últimos días del pasado mercado se rumoreó una salida en forma de cesión y este tipo de operaciones volverán a sonar con fuerza cuando se acerque enero.

De momento, el partido contra el Slavia de Praga de este miércoles parece la oportunidad indicada para que Zubimendi sume su primera titularidad en Europa.